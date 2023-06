Tra i 100 titoli a maggiore capitalizzazione del Ftse Mib solo tre hanno chiuso con un rialzo superiore al 5%. È in questo contesto che si inquadra lo strepitoso rialzo per il titolo Reply. Ricordiamo che un rialzo di tale entità, sia in termini percentuali che di volumi scambiati, non si vedeva sul titolo dall’inizio di novembre 2022.

I punti di forza e di debolezza del titolo

Dopo le azioni Recordati che dal momento della loro quotazione a Piazza Affari hanno guadagnato oltre il 4000%, quelle Reply si collocano al secondo posto con una performance di oltre il 2500%.

Con un rialzo così importante non deve sorprendere che la valutazione basata sui multipli di mercato restituisca un titolo fortemente sopravvalutato. Altro potenziale punto di debolezza è il rendimento del dividendo che è tra i più bassi di Piazza Affari.

I fondamentali di Reply, invece, sono molto buoni. L’azienda gode di una posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta e i suoi margini. Nell’ultimo anno, poi, gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo le stime sul fatturato della società.

Il giudizio degli analisti è stato ampiamente rivisto al rialzo nel corso dell’ultimo anno. Il prezzo obiettivo medio, poi, esprime una sottovalutazione di circa il 30%.

Strepitoso rialzo per il titolo Reply: cosa potrebbe accadere nel corso delle prossime sedute? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Reply (MIL:REY) ha chiuso la seduta del 12 giugno a quota 109,4 €, in rialzo del 5,39% rispetto alla seduta precedente.

Un rialzo così importante non si vedeva da circa 8 mesi. L’aspetto più significativo, però, è che abbia condotto alla rottura della forte resistenza in area 106 €. Se a questa dimostrazione di forza si associa l’impostazione rialzista di tutti gli indicatori, allora potrebbe essere molto probabile il concretizzarsi dello scenario indicato in figura che ha come punto di inversione ribassista area 120 €.

Nell’immediato, invece, un forte segnale ribassista potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera inferiore a 106 €.