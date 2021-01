Il progetto è senza dubbio ambizioso. Cercare di non rinunciare la gusto preservando la biodiversità per poter consegnare ai nostri figli un mondo sano in cui vivere. Pensavamo che la sfida attuale della cucina fosse abituarci a mangiare gli insetti, ma ci sbagliavamo.

La nuova frontiera arriva dal mare: stiamo parlando delle meduse. Terribili nemiche dei bagnanti, possono essere cucinate. Certo, dobbiamo imparare dall’estremo Oriente a trattarle per farle perdere il loro liquido urticante. Ecco il segreto per cucinare facilmente la medusa come un grande chef.

Ingredienti

a) Medusa;

b) acqua;

c) zucchero;

d) acqua di mare;

e) mozzarella di bufala;

f) pesto.

Ricetta

La ricetta ci arriva direttamente dalla cucina di Gennaro Esposito, chef stellato del ristorante “Torre del Saracino”. Capiamoci subito: non tutta la medusa è commestibile: a noi interessa solamente il “cappello”.

Per la preparazione, prendiamo una boule capiente e inseriamoci quattro cucchiaiate di zucchero. In seguito dobbiamo mettere la nostra medusa ripulita dei tentacoli in ammollo per una bella ora. In questo modo espellerà le sostanze urticanti e diventerà commestibile.

In seguito, se ne abbiamo la possibilità, dobbiamo mettere la nostra medusa in un’altra boule con acqua salata di mare. Passata un’altra mezz’ora, prendiamo la medusa e la tagliamo molto finemente, a listarelle o a cubetti.

Prendiamo un cerchietto e disponiamolo in un piatto. Creiamo il primo strato di medusa tagliata e poi prendiamo la nostra mozzarella di bufala. Creiamo dei cubetti anche con la mozzarella, aspettiamo che perdano il latte in eccesso e disponiamoli come secondo strato.

Infine, diamo qualche pennellata di pesto in cima e togliamo il cerchietto. Lasciamo riposare per qualche minuto e il piatto è pronto!

Il consiglio per il vino da abbinare è sicuramente legato a una buona bollicina, proprio come questa qui.

Ecco, dunque, svelato il segreto per cucinare facilmente la medusa come un grande chef.