Con l’arrivo dell’estate arriva anche la prova costume. Se si vuole superare l’esame alla grande ecco come fare. Ecco rivelato il segreto per avere rapidamente una forma fisica eccellente per l’estate e muscoli da invidiare con questo facilissimo metodo.

Con la bella stagione in arrivo è importante rimettersi in perfetta forma

È in arrivo l’estate e con questa la prova costume. Il lungo inverno e la forzata inattività ha messo a dura prova lo stato psico-fisico di ognuno di noi. L’impossibilità di fare attività fisica nelle palestre o nelle piscine ha portato sicuramente ad accumulare qualche chilo di troppo. Ma non è solo un problema di aumento di peso, ma anche di rilassamento del tono muscolare. Stare fermi per molti mesi, riducendo al minimo l’attività, ha sicuramente impattato negativamente sul sistema muscolare.

Adesso, l’esigenza è recuperare velocemente la forma fisica desiderata per presentarsi in piena efficienza alla prova dell’estate. Nelle righe sotto suggeriamo un metodo facile e veloce, conosciuto da pochi, che permetterà di tonificare tutto il corpo. E per chi volesse mettere su un po’ di muscoli, ecco i suggerimenti per aumentare di 3 kg la massa muscolare in poche settimane.

Il segreto per avere rapidamente una forma fisica eccellente per l’estate e muscoli da invidiare con questo facilissimo metodo

Segreto n. 1. Avere un’alimentazione regolare. Il ritorno a una forma fisica invidiabile passa tutto da qui. Nessun sacrificio enorme, ma solo regolarità. È importante avere una regolarità nei pasti. Per esempio, colazione attorno alle 8.00. Uno spuntino alle 11.00 e un pranzo attorno alle 13.30. Una merenda alle 17.00 e cena alle 20.00.

Segreto n. 2. Cosa mangiare. I muscoli devono essere nutriti. Quindi è importante mangiare proteine. Giornalmente si dovrebbe consumare circa 1,5 grammi di proteine ogni chilogrammo di peso. Quindi è importante concentrarsi su cibi ricchi di proteine e poveri di grassi. Ottimi sono anche i frullati proteici.

Segreto n.3. Cosa bere e cosa non bere. Molti si concentrano sul cibo, trascurando le bevande. Un consumo eccessivo di alcolici fa ingrassare. Così come il consumo di bevande gassate e zuccherate. Mentre è consigliato bere molta acqua, preferibilmente non gasata. Gli esperti consigliano almeno 8 bicchiere al giorno fuori dai pasti. Circa un litro e mezzo, meglio se sono due.

Segreto n.4. Allenamento. Naturalmente un corretto regime alimentare non è sufficiente. Con un adeguato allenamento si bruciano i grassi in eccesso e si ridà tonicità alla struttura muscolare. Camminare o correre va molto bene, ma non basta. Con un poco d’esercizio fisico si possono ottenere risultati eccellenti. Anche se le palestre sono chiuse si possono fare gli esercizi in casa. Meglio se si utilizzano pesi, come i manubri, o magari gli elastici. Un allenamento di tre volte alla settimana con carichi adeguati può fare mettere su 3 kg di massa muscolare in pochissimo tempo.

