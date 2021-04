Gli smartphone sono un oggetto che è entrato nella nostra vita quotidiana in un modo tale che occupa la nostra attenzione per molto tempo. Ma non tutti ne conoscono i segreti. Allora attenzione perché molti credono che sia il modo migliore di ricaricare lo smartphone e invece è proprio quello che lo rovina.

L’evoluzione della batteria

Più di dieci anni fa le batterie degli smartphone erano costruite con il cadmio e prima di metterle in carica era meglio che si scaricassero completamente. Una volta in carica si portava il telefono al massimo della capacità.

Oggi le batterie sono al litio e hanno esigenze diverse anzi opposte. Vediamo allora come caricare correttamente la batteria dello smartphone.

Quando ricaricare il telefono

Con le nuove batterie al litio non c’è bisogno di caricare al massimo la batteria, come anche farla scaricare completamente. L’ideale sarebbe di mettere in carica lo smartphone quando la batteria raggiunge il 20% di autonomia, e caricarlo fino al 90%.

Possiamo osservare infatti che fino al 90%, la ricarica è abbastanza rapida. Poi per completare la carica fino al 100%, impiega molto più tempo andando sotto sforzo. Anche per questo motivo non è affatto consigliabile ricaricare il telefonino per tutta la notte, tenendo di continuo la batteria alla carica completa.

I cicli di ricarica. Attenzione perché molti credono che sia il modo migliore di ricaricare lo smartphone e invece è proprio quello che lo rovina

Le batterie sono testate per ricaricarsi un certo numero di volte, hanno cioè dei cicli di ricarica a disposizione. Per farla durare a lungo bisogna evitare di attaccare e staccare di continuo lo smartphone alla presa di corrente. Questo gesto apparentemente innocuo, fa aumentare i cicli di ricarica, riducendo la vita della batteria.

Per paura che si scarichi anche se la batteria è solo al 50% d’autonomia, subito si mette lo smartphone sotto carica anche solo per pochi minuti. E invece pochi sanno che le prestazioni migliori del telefono si hanno fra il 30 e il 50% della carica. Per ricaricare meglio attendere che l’autonomia arrivi al 20 – 30%.

Seguendo questi semplici consigli avremo un telefono sempre al massimo delle prestazioni. Attenzione anche a non ingrassare con l’uso eccessivo dello smartphone.