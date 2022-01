Molti si chiedono cosa sia la fortuna e perché spesso ci si si ritrovi ad essere un po’ sfortunati. Tuttavia, la fortuna esiste e ne è prova il fatto che quasi ogni giorno ci sono persone che l’agguantano. Ecco svelato allora il segreto per avere fortuna e amore così che per questi segni zodiacali sia un 2022 lastricato d’oro.

Si dice che la fortuna sia scritta nel destino e che alcune persone nascano già “con la camicia”. A volte ci chiediamo se siamo proprio noi quelli baciati dalla fortuna. Secondo alcune arti antiche, come la chiromanzia, è possibile vedere se alla nascita abbiamo ricevuto questo dono. Con la lettura della mano è anche possibile predire una grande vincita di denaro, avendo un segno fortunato nel palmo.

Il segreto per avere fortuna e amore così che per questi segni zodiacali sia un 2022 lastricato d’oro

Ci sono alcuni segni più propensi alla fortuna. Il Leone, segno di fuoco, lo è più per le sue caratteristiche generali che per la fortuna in sé. La sua personalità gli permette di riuscire in quello che fa. In questo senso, la sua fortuna consiste proprio nel saper creare il proprio futuro di successo. Un segno che per le sue doti attira anche molto in amore.

Il 2022 sarà un anno tanto positivo per il Leone, avendo in vista delle belle realizzazioni sul lavoro e una buona forma in salute. Un po’ più d’attenzione invece per l’amore e i rapporti di coppia. Ci vuole maggiore apertura verso l’altro e meno dispotismo.

Vi è poi lo Scorpione, un segno d’acqua, che emana fascino ma in modo diverso dal Leone. Il Leone ha il fascino di chi ha cuore e mano aperti. Lo Scorpione piuttosto per il suo magnetismo e la sua personalità misteriosa. Diremmo che il Leone è l’attore principale del film e lo Scorpione il regista. Segno molto dotato d’intuito, prende la fortuna per il naso e la porta dove vuole lui. In genere un segno dotato di molto fascino.

Questo 2022 sarà un anno fortunato in amore. Il rapporto di coppia si rinsalda e i single faranno degli incontri interessanti. Buone notizie sul lavoro a partire da maggio, dopo però aver fatto un po’ di chiarezza nella prima parte dell’anno.

Per lo Scorpione

La fortuna tuttavia si aiuta anche con un piccolo amuleto. Secondo lo zodiaco, alcuni influssi che dal cielo cadono sulla terra potrebbero avere delle influenze negative per certi segni. Come i soldati nell’antichità avevano lo scudo per parare i colpi di spada, così in astrologia vi sono gli amuleti. Questi proteggono dalla sorte avversa e attirano quella buona. Ogni segno ha il suo amuleto per le sue caratteristiche particolari.

Il Leone ha il drago. A volte, il Leone nella sua espansività si presta all’attacco di chi è falso o vuol creare un raggiro. Il drago è simbolo proprio di forza e protezione contro gli strali invisibili della vita. Anche lo Scorpione ha il suo amuleto portafortuna.

Il 2022 è un anno che può regalare tante soddisfazioni con un po’ di fortuna.