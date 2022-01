Cosa c’è di più nostalgico di un vecchio calcio balilla? Il calcio balilla, o calcetto, è certamente stato un vero simbolo della cultura giovanile e popolare per molti decenni, soprattutto tra gli anni ‘60 e ‘90. Tutti amavano giocarci: è semplice, divertente, e non richiede particolari capacità per divertirsi con gli amici. Purtroppo, l’avvento dei videogiochi elettronici ha segnato il declino inesorabile del calcio balilla.

Oggi la maggior parte dei vecchi calcetti si trova a prendere polvere nelle cantine o nelle soffitte di tutta Italia. Ma anche se non lo usiamo più, non vuol dire che abbia perso la sua utilità. Il calcio balilla, infatti, sta diventando in fretta uno degli oggetti vintage più ricercati da antiquari e collezionisti. E se abbiamo in casa un modello originale di una certa marca, potremmo rivenderlo guadagnandoci cifre da capogiro.

Se abbiamo a casa un vecchio calcio balilla osserviamolo bene perché se è di questa marca può valere più di 5.000 euro

Ma di quale marca di calcio balilla stiamo parlando? Si tratta dei pezzi prodotti dall’azienda francese Bonzini. Sono diverse le aziende produttrici di calcio balilla di altissima qualità, (ed esempio Garlando, Tornado, Leonheart, e altre) ma la Bonzini è una delle più antiche (esiste dal 1927), ed è attualmente tra le più richieste dai collezionisti. Specialmente i modelli vintage, quelli prodotti tra gli anni ‘40 e ‘50, valgono una vera fortuna per gli antiquari. Ma anche modelli successivi possono farci racimolare un bel gruzzoletto se troviamo un collezionista interessato. Se abbiamo a casa un vecchio calcio balilla osserviamolo bene perché, se è di questa marca, può valere più di 5.000 euro.

Come sapere se il nostro pezzo vale un mucchio di soldi

I collezionisti e gli antiquari sono alla perenne ricerca di pezzi vintage originali. Se troviamo in cantina un calcio balilla che ha già qualche decennio, probabilmente potremo rivenderlo per una bella somma. Ma attenzione, dobbiamo assicurarci che il gioco sia in buone condizioni. Controlliamo quindi che tutti gli omini siano presenti e originali. Il campo da gioco non deve essere sformato, deformato o con ammaccature o graffi. Controlliamo che le gambe non siano rovinate, che le sponde siano robuste, e che non manchi nessun componente, come molle, segnapunti o altro. Se il nostro gioco conserva ancora le palline originali, certamente questo ne aumenterà il valore. Potremo ricavarci un bel gruzzoletto.

