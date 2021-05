Una delle affermazioni più sentite negli ultimi anni riguarda il fatto che la taglia non dovrebbe mai imporre dei limiti.

Infatti, non è la taglia che si indossa a determinare il valore di una persona. Per questo motivo, a prescindere dalla taglia, bisognerebbe capire come valorizzarsi al meglio per imparare a vedersi bene. Partendo dal presupposto che tutte le donne possono vestirsi in qualsiasi modo, si farà un elenco dei capi che più valorizzeranno un fisico curvy. Il segreto di un fisico bellissimo che tutte ci invidieranno è nascosto in questi consigli di stile.

Cardigan e Kimono

I maxi cardigan e i kimono saranno dei fedeli alleati per allungare la figura, in grado di esaltare qualsiasi fisicità. Indossare un cardigan o un kimono permetterà di abbinare qualsiasi capo di abbigliamento senza timore.

Inoltre, sia i jeans che i leggings saranno perfetti abbinati a questi capi. Si riuscirà a donare un tocco più elegante all’intero outfit.

Il cardigan potrà essere portato con cintura in vita per far risaltare il punto vita oppure con bottoncini o aperto.

Il kimono sarà perfetto per dare un sapore orientale al look. Per valorizzare il punto vita sarà perfetto un capo con cintura. Se si è piccole meglio che il kimono non superi il livello dei fianchi, in caso contrario sarà perfetto lungo.

Gonna plissettata

La gonna plissettata sarà perfetta per valorizzare il punto vita. Infatti, tenderà ad appoggiarsi ai fianchi senza segnare. Nei fisici a mela meglio prediligere pieghe ampie mentre in caso contrario le pieghe fitte saranno perfette. Nel caso in cui preferisse un formato maxi si potranno scegliere le gonne lunghe.

Vestiti

Tra i vestiti il taglio perfetto per un fisico curvy sarà quello a vestaglia. Un abito che tenderà ad abbracciare le curve e allungare grazie allo scollo a V. Meglio non scegliere quelli in maglia per evitare l’effetto contrario. Il punto vita potrà essere segnato con una cintura, spessa se si è alte mentre media in caso contrario.

I vestiti, poi, potranno avere degli spacchi per aggiungere verticalità alla figura.

Tailleur

I tailleur monocolore sono perfetti per chi vuole fare apparire la propria forma più slanciata. Per questo motivo i completi giacca e pantalone sono elementi essenziali del guardaroba. Utilissimi perché si adattano a molteplici occasioni, ottimo per creare diversi look.

Ecco perché il segreto di un fisico bellissimo che tutte ci invidieranno è nascosto in questi consigli di stile.

