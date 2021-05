Tutti noi abbiamo una doccia in casa. E, in modo preponderante, la utilizziamo quasi tutti i giorni. Diciamo che sicuramente la nostra doccia viene attivata almeno quattro volte alla settimana. E, se ci pensiamo bene, ne facciamo un grande utilizzo. Per questo, non è raro che si sporchi o che si ricopra di calcare. E, per averla sempre scintillante, pulita e igienizzata, dobbiamo davvero attrezzarci e trovare dei rimedi che possano assicurare questo risultato. E oggi vogliamo consigliarne uno davvero strabiliante. Infatti, sono tutti rimasti a bocca aperta quando hanno visto l’incredibile risultato che si ottiene dall’infilare uno stuzzicadenti nel soffione della doccia.

In cosa consiste il calcare

Iniziamo dal problema per poi arrivare alla soluzione. Uno dei più grandi problemi che ci troviamo ad affrontare ogni giorno con la doccia è sicuramente il calcare. Questo fa sì che le tubature si rovinino e che la pressione idrica della nostra doccia diminuisca in modo evidente. Riconoscerlo è davvero facile. Basterà notare quella patina bianca che si viene a formare proprio dove passa l’acqua e che è piuttosto resistente. Per eliminarla, però, dobbiamo davvero attrezzarci. E, oltre alla manutenzione della doccia, possiamo mettere in pratica una soluzione casalinga davvero geniale.

Ecco come uno stuzzicadenti può salvare il soffione della nostra doccia dal calcare

Per prima cosa, prendiamo il nostro soffione e svitiamolo, così da poterlo maneggiare con più facilità. Ora, lasciamo immerso nell’acqua (con aggiunta di un goccio di aceto bianco se vogliamo) per qualche tempo. E, se dovessimo vedere che il calcare continua a rimanere dove era prima, mettiamo in pratica questo rimedio. Prendiamo uno stuzzicadenti e infiliamolo in ogni buchino del soffione con molta delicatezza e attenzione. In alternativa, potremo anche usare un ago. Poi risciacquiamo. Vedremo un risultato che ci soddisferà tantissimo. E questo è il motivo per cui sono tutti rimasti a bocca aperta quando hanno visto l’incredibile risultato che si ottiene dall’infilare uno stuzzicadenti nel soffione della doccia!

