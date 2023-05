Si attende una settimana importante per i mercati americani e internazionali. Potremmo definirla l’ora dela verità, dove tutto dovrebbe diventare chiaro ed evidente. Decideranno le Banche centrali, e verranno pubblicate altre trimestrali importanti, oltre al report sull’occupazione. A Wall Street si vola o si crolla?

Ciclo economico e statistica

Si cercano risposte sul punto in cui si trova il ciclo economico, il giudizio è diviso fra chi sostiene l’ipotesi di una severa recessione alle porte, e chi un atterraggio morbido. Questa settimana potrebbe dare una risposta molto attendbile per i prossimi mesi. Verrà smentita la curva dei rendimenti come potrebbe essere secondo la media storica?

Cosa attendere invece per il mese di maggio? La probablità è che abbia un rendimento positivo. La scorsa settimana si è chiusa con un forte segnale rialzista, e questo dovrebbe continuare nei prossimi giorni, dopo un’incertezza fino alle prime ore di contrattazione di mercoledì. Poi questa fase dovrebbe lasciare posto a un’esplosione di momentum

Torniamo al breve termine.

Ieri i mercati europei sono chiusi per festività.

A Wall Street la giornata di contrattazione di lunedì si è chiusa in leggero ribasso e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

34.051,70

Nasdaq C.

12.216,60

S&P500

4.167,87.

La giornata come da attese si è mossa in laterale rialzista, senza dare particolari indicazioni.

A Wall Street si vola o si crolla? Tutto diventerà chiaro ed evidente: la nostra idea operativa

Fra sell in may a Wall Street o Toro fino al 4 agosto, i nostri calcoli statistici avvalorati dagli oscillatori proprietari propendono per la seconda ipotesi.

Nel brevissimo il rialzo potrebbe durare se reggeranno i seguenti livelli in chiusura di seduta giornaliera:

Dow Jones

33.374

Nasdaq C.

11.950

S&P 500

4.075.

Quali sono i livelli che confermeranno l’inizio di una fase Toro?

Se reggerano i minimi della scorsa settimana. Vogliamo però continuare a spezzare una lancia a favore del rialzo, ed è la seguente. A livello orario, giornaliero e settimanale, continuano a farsi sentire le resistenze che hanno bloccato il rialzo mese di marzo: se guardiamo gli stessi grafici sul mensile, queste sono state già superate. Tutto sembra Toro, vedremo poi cosa accadrà.

