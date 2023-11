I divani di tendenza del 2024 possono costare anche 336 € ma non cadiamo in un errore pacchiano

Quale sarà il divano di tendenza per il prossimo anno? Ecco i migliori modelli e il colore, la forma ed il prezzo per tracciarne l’identikit.

Il divano è sicuramente il protagonista indiscusso del soggiorno. Quante volte dopo una giornata stressante di lavoro si sogna il traguardo del nostro amato divano per rilassarci e trascorrere una serata in famiglia. Ebbene, vista l’importanza del divano, diamo un’occhiata alle tendenze 2024 e sveliamo anche qualche prezzo.

I divani di tendenza del 2024 possono costare anche 336 €: ecco qualche esempio

Per prima cosa occorre valutare le forme: il design internazionale sembra optare per un gusto retrò. Per quanto riguarda le forme sono tornate di moda le linee curve: i sofà a forma di fagiolo, leggermente concavi, sono il modello più attuale. Ad esempio da Deghi troviamo un “Divano tre posti in velluto gambe oro – Abbraccio” che con la sua forma sinuosa è perfetto per accogliere gli amici per un caffè. Il prezzo è di 336,96 €.

I piedini sono in metallo dorato e in combinazione con il tessuto di velluto danno un tocco anni trenta a questo sofà perfetto anche per una camera da letto. Maison du Monde ci propone, invece, il modello “Divano professionale a 3/4 posti bouclé écru” ad un prezzo più impegnativo 1.299 €. La forma ricurva è decisamente avvolgente e crea un ambiente cozy collegando fra loro i vari elementi d’arredo del soggiorno. Se in un divano cerchiamo anche la versatilità, sono molto gettonati i divani modulari componibili potendoli comporre per accogliere i nostri inviati oppure per far spazio ad un ospite inaspettato. Per fare un esempio pratico possiamo citare Il modello Madame di Filippo Ghezzani.

Questo divano si compone di monoblocchi in velluto da una o due sedute e da grandi cuscini da poggiare dietro la schiena: schienale ed appoggia-schienale. L’alternanza di moduli da uno, due o tre posti garantisce un’esperienza di morbidezza unica dove abbandonarsi piacevolmente. È totalmente sfoderabile e le fodere si possono lavare in lavatrice con un programma delicato. Un modulo da 110 x 110 cm ha un prezzo di 750 €. Vediamo quindi anche i tessuti ed i colori che saranno di moda.

Colori e tessuti divani 2024

I colori neutri sono sempre una sicurezza, si possono abbinare facilmente ad ogni stile d’arredo e soprattutto possono esser ravvivati da complementi tessili come i cuscini ad esempio. Assistiamo però al rilancio di colori forti come il verde bosco, il terracotta o il blu Cina. Anche Ikea, da sempre fedele ai colori naturali, ha inserito una tonalità blu nella palette del catalogo divani. Ne è un esempio il modello Friheten, un divano letto con contenitore e penisola. Prezzo da Ikea 499 €. Per quanti riguarda i rivestimenti possiamo dire che si propende decisamente per il tessuto e trova conferma una tendenza già presente da un paio di anni che vede il velluto primeggiare fra le coperture.

Il peggiore divano possibile

Secondo una rivista francese d’arredamento, Il Giornale della Casa, uno dei peggiori divani da acquistare sarebbe il divano grigio angolare, che però è presente in molte delle nostre case. In particolare il colore grigio, un tempo considerato un passepartout per l’arredo del soggiorno, ora viene considerato come opaco, triste e insulso. Il volume ingombrante del divano angolare poi sarebbe il plus che lo fa considerare un pezzo kitsch.

Se stai rinnovando il soggiorno, non occorre spendere grandi cifre perché i divani di tendenza del 2024 possono costare anche 336 €.

