Noi di ProiezionidiBorsa cerchiamo di essere sempre aggiornati sui metodi più efficaci per la cura della casa e della cucina. Oggi vogliamo parlare di quello che le ricerche sulle tecnologie alimentari ci dicono per quanto riguarda la conservazione delle uova.

In questo articolo abbiamo spiegato chiaramente come conoscere la provenienza delle nostre uova leggendo semplicemente l’etichetta.

Oggi vogliamo parlare di alcune dritte da seguire per conservare le uova nel migliore dei modi.

Rischi e conservazione ideale

Le uova sono ingredienti indispensabili per la loro versatilità, ma bisogna trattarle con molta cura. Si tratta di un prodotto la cui conservazione va seguita con perizia proprio per evitare problemi.

Una volta che acquistiamo le uova dobbiamo conservarle nel frigorifero e non lasciarle assolutamente fuori frigo.

Ciò che molti ignorano, però, è il corretto metodo di conservazione in modo da evitare problemi anche gravi.

Il segreto che tutti dovrebbero conoscere per avere uova sempre fresche e senza rischi

Il segreto che tutti dovrebbero conoscere per avere uova sempre fresche e senza rischi è che le uova hanno bisogno di essere conservate a temperatura costante. Solo in questa maniera è possibile inibire la riproduzione di eventuali batteri patogeni come la salmonella.

La soluzione migliore per ovviare a questo problema risiede proprio nel nostro frigo domestico. Pochi lo sanno ma nei ripiani mediani del frigorifero la temperatura è costante, non troppo alta né troppo bassa.

Quindi d’ora in poi non dobbiamo più tenere le uova nei ripiani dell’anta del frigo, ma nei ripiani centrali. Nel ripiano della porta infatti le nostre uova rischiano di essere sottoposte a degli sbalzi di temperatura che potrebbero causare microfratture del guscio e contaminare il contenuto.

Ora che abbiamo queste informazioni non abbiamo più scuse, dobbiamo cambiare abitudini e fare la cosa giusta.