Il segreto che non ti aspetti per delle polpette morbidissime: si tagliano con un grissino e sono come quelle della nonna!

Vuoi cucinare delle polpette così morbide da sciogliersi in bocca? Per farlo ti basta usare un ingrediente che molto probabilmente hai in frigorifero.

Che buone le polpette! Tutti le abbiamo cucinate almeno una volta nella vita e usando gli ingredienti più disparati. Si tratta di una ricetta che permette anche di riciclare gli scarti del giorno prima e di evitare ogni tipo di spreco. Sono molto semplici da preparare ma in pochi sanno che è possibile renderle ancora più gustose e soffici con l’aggiunta di un solo ingrediente.

Ecco che sveliamo il segreto che non ti aspetti per delle polpette morbidissime.

Il latte, un ingrediente che tutti hanno in dispensa

Il magico ingrediente che ti permette di migliorare la consistenza delle tue polpette è il latte. Molto probabilmente ne hai una confezione in frigo.

Devi aprirla e versarne un po’ in una ciotola. Lasciaci in ammollo il pane raffermo che poi userai per preparare le tue polpette. Infine strizzalo ed elimina il latte in eccesso. Ecco che puoi procedere con la preparazione delle tue polpette.

Il segreto che non ti aspetti per delle polpette morbidissime: ecco 2 alternative da provare

Se ti è avanzata della ricotta dal giorno precedente puoi usarla al posto del latte per rendere più morbide le polpette. In questo caso devi però seguire un procedimento diverso. Fai ammollare il pane in una ciotola d’acqua e poi strizzalo. Quindi mescola la ricotta assieme a quest’ultimo e alle uova e poi procedi con la preparazione delle polpette.

Un’alternativa alla ricotta sono le patate lesse. Dovrai usarle nel modo che abbiamo appena descritto. Qualunque sia la tua scelta, il risultato è garantito e sarà sempre lo stesso: otterrai delle polpette morbide come non mai.

1 trucco da chef per delle polpette perfette + due ingredienti a cui fare attenzione

Vuoi far cuocere le polpette alla perfezione? In questo caso ti consigliamo ti usare la mollica del pane integrale piuttosto che di quello bianco quando le prepari.

In questo modo renderai l’impasto più leggero e farai cuocere le polpette in modo uniforme. Avranno dunque una consistenza migliore e saranno ancora più morbide e buone da mangiare. Vale decisamente la pena provare ad applicare questo suggerimento.

Molto importante anche la scelta della carne se non vuoi che le tue polpette siano secche e dure. Ti consigliamo di evitare quella troppo magra e di preferire del macinato che contenga almeno una piccola quantità di grasso. Presta attenzione anche alla quantità di uova che usi: se sono troppe daranno una brutta consistenza alle tue polpette! Generalmente ne andrà bene una ogni per ogni 300-400 grammi di carne.

