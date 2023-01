Il numero pieno e con lo zero, secondo alcuni analisti tecnici rappresenta una resistenza difficile da superare. Nel momento in cui scriviamo il Ftse Mib Future segna 25.810, a ridosso dei 26.000 punti. Per quanto scritto poc’anzi, quest’area potrebbe fungere da resistenza e far ritracciare i prezzi di qualche punto percentuale. Puntare al ribasso quindi? No, ma alzare gli stop profit potrebbe essere una giusta strategia per un trader di breve termine. Nei prossimi paragrafi andremo ad analizzare i grafici di 3 azioni del Ftse Mib che da ora potrebbero ritracciare di qualche punto percentuale.

Il rialzo per il momento potrebbe avere le ore contate. Quali sono i giorni in cui potrebbe partire un ritracciamento? Da domani, o al massimo da lunedì 16 gennaio prime ore di contrattazione. Quanto potrebbe durare? Minimo un paio di giorni, al massimo anche una settimana.

Il movimento di ritracciamento potrebbe anche trasformarsi in una mera fase laterale ribassista. Range del potenziale ritracciamento dell’1/3% al massimo. Per quanto riguarda gli indici amercani, la possibilità che ci possa essere un ritracciamento nei prossimi giorni è molto più bassa.

3 azioni del Ftse Mib che da ora potrebbero ritracciare per qualche giorno

Ci riferiamo a Banca Mediolanun, Banca Generali e Intesa Sanpaolo.

Banca Mediolanum, ultimo prezzo a 8,448. Da inizio anno le azioni salgono di circa il 10%. Notiamo un eccesso di ipercomprato sugli oscillatori di breve. Solo un ritorno sopra 8,57 potrebbe impedire un ritracciamento verso area 8,10/7,97.

Banca Generali, ultimo prezzo a 34,59. Da inizio anno le azioni salgono di circa il 7%. Notiamo un eccesso di ipercomprato sugli oscillatori di breve. Solo un ritorno sopra 34,84 potrebbe impedire un ritracciamento verso area 33/32,74.

Intesa Sanpaolo, ultimo prezzo a 2,2840. Da inizio anno le azioni salgono di circa il 13%. Notiamo un eccesso di ipercomprato sugli oscillatori di breve. Solo un ritorno sopra 2,2876 potrebbe impedire un ritracciamento verso area 2,18/2,13.

Vedremo cosa accadrà.

