Molti conoscono le caratteristiche principali del proprio segno zodiacale, l’ascendente e il Pianeta protettore. Tuttavia pochi si chiedono se il proprio segno sia abbastanza comune o piuttosto meno diffuso.

Quando sono nati i segni zodiacali

Sembra che gli inventori dei 12 segni zodiacali siano i Babilonesi, intorno al quarto secolo prima di Cristo. I segni sono proprio 12 come i mesi dell’anno. Questa forse non è una coincidenza, visto che l’anno per i Babilonesi e per i più antichi Sumeri era diviso in 12 mesi. Si trattava non di un anno solare, bensì calcolato secondo le fasi della Luna.

Perché sono 12

Probabilmente è stato attribuito un segno o una costellazione dello zodiaco ad ogni mese dell’anno. Questa divisione è una mera comodità matematica. Il numero 12 infatti è divisibile per diversi numeri. Inoltre è un numero sacro, perché costituito dall’unità e dalla dualità del 2. Sommando l’uno e il due si dà origine al 3, simbolo della perfezione.

Il primo segno dello zodiaco allora, non è quello di gennaio, con cui comincia l’anno civile. Piuttosto quello di marzo con cui inizia l’anno per la natura. Proprio il terzo mese è quello del risveglio e della rinascita della natura assopita durante l’inverno. Per questo motivo il primo segno zodiacale è l’Ariete, che comincia proprio il 21 marzo, all’entrata della primavera.

È questo il segno zodiacale più diffuso e quello invece meno comune

Potremmo anche chiederci quale sia il segno più diffuso in Italia. Infatti, il segno zodiacale non si sceglie personalmente, come quando si dà il nome al nascituro. Ma dipende dal giorno e dal mese di nascita.

Se volessimo sapere allora quale sarebbe il segno più diffuso in Italia, non ci resta che consultare le statistiche. In questi ultimi anni sembra che il mese in cui si nasca di più in Italia sia settembre. Di conseguenza la scelta va sul segno della Vergine per i nati fino al 23 settembre. Allora è questo il segno zodiacale più diffuso. Per l’ultima settimana del mese, ci sarà il segno della Bilancia.

Per quanto riguarda invece il segno zodiacale meno diffuso sembra che sia quello che corrisponde al mese di aprile. Se consideriamo che l’anno zodiacale inizia col 21 marzo, è proprio il primo segno dello zodiaco a soffrirne. Fino al 20 del mese incontreremo, perciò, quelli dell’Ariete. Poi, fino alla fine del mese segue il segno del Toro.

Naturalmente questi dati sono legati a determinati periodi di tempo e le aspettative cambiano col passare degli anni.

