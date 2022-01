Con l’ingresso nel mese di febbraio terminano le previsioni a lungo raggio e ci riaffidiamo a quelle settimanali. In pratica, basta guardare chi sarà fortunato per tutto l’anno. Ormai l’abbiamo visto e rivisto. Adesso si fa come quando si apre il quotidiano. Quasi tutti ci fiondiamo sulle notizie di calcio mercato, sui necrologi, sul meteo e, proprio sull’oroscopo. Siamo fantasiosi, ma pur sempre abbastanza abitudinari noi italiani. Cerchiamo allora di andare a vedere testa e coda dello zodiaco di questo inizio di febbraio. Dimenticando per un attimo le proiezioni dell’intero 2022 scopriamo il segno top e quello flop protagonisti opposti dell’inizio del mese.

Sagittario avanti tutta

Sembra essere una costante delle stelle per il Sagittario la parola d’ordine “rivoluzione”. Lo stiamo pronosticando da un bel pezzo che per i nati dal 23 novembre al 21 dicembre potrebbe essere l’anno della svolta. Cambiamenti che potrebbero già farsi vedere proprio in queste ore. La situazione lavorativa sembrerebbe molto chiara: la professione potrebbe cambiare la vita del Sagittario. In arrivo nuove proposte interessanti e nuove forme di collaborazione che potrebbero portare denaro e soddisfazioni personali. Occhio anche a investimenti dormienti che potrebbero risvegliarsi e portare delle belle entrate inattese.

In amore è il momento dei single. La famosa rivoluzione professionale toccherebbe anche quella affettiva per chi è senza partner. Attenzione a sorprese e conoscenze improvvise. Come quelle che accadono al supermercato nei film.

Il segno top e quello flop protagonisti nel bene e nel male della prima settimana di febbraio

Se il Sagittario sembrerebbe baciato dalla Fortuna questa settimana in fondo alla classifica ci sarebbe l’Ariete. Finalmente potrebbe dire qualcuno, stufo della dominanza di questo segno. E, per i nostri Lettori nati tra il 21 marzo e il 20 aprile è tempo di limitare i danni. Partiamo dalle notizie dolenti: l’amore. Il consiglio è quello di limitare lo stress e non riversare sul partner le arrabbiature lavorative. Venere è totalmente contraria e si rischia di affondare la nave di Cupido.

Attenzione alle relazioni in bilico, perché potrebbe essere il momento della resa dei conti.

In campo professionale le occasioni non mancherebbero, ma potrebbero venir eliminate dalla testardaggine dell’Ariete. Ci sono tante trappole sul cammino del guadagno ed è il momento di riflettere e non rischiare. Un salutare time-out, per usare un termine sportivo, aumentando le difese, piuttosto che rinforzare un attacco abbastanza spuntato.

