Tra poco alla domenica mare, laghi e montagne si riempiranno di gitanti. Anzi, sta già accadendo nelle splendide Sardegna e Sicilia che stanno vivendo un anticipo di primavera. Ma, al Nord, in cui domina ancora la nebbia, le domeniche sono spesso riservate al calcio e alla cucina. Così come il pomeriggio, quando rientriamo dal lavoro e, in attesa di riunire tutta la famiglia a tavola, spulciamo qualche ricetta. Ed è il caso di quella che propone oggi la nostra Redazione. Perfetta per quando arrivano gli ospiti, ma anche per deliziare i familiari. È croccante come pochi questo pane casalingo che inonderà la tavola, facendola diventare ricca di gusto e filante di piacere.

Una vera delizia il filone croccante ripieno fatto in casa

Ecco gli ingredienti della nostra ricetta:

80 gr di latte a temperatura ambiente;

45 gr di acqua a sempre temperatura ambiente;

4 gr di lievito di birra secco per impasti salati;

130 gr di farina 00;

1 cucchiaio di olio Evo;

1 pizzico di sale.

Da ex addetti ai lavori, raccomandiamo l’importanza della temperatura di acqua e latte. Un accorgimento fondamentale per la buona riuscita del nostro impasto.

Per il ripieno:

1 mozzarella;

100 gr di scamorza;

80 gr di formaggio fontina;

2 cucchiai latte;

1 uovo;

25 gr di burro.

Croccante come pochi questo pane casalingo che inonderà la casa di aromi celestiali prendendo per la gola gli ospiti

Senza indugi, passiamo alle operazioni di creazione:

in una terrina mettiamo il latte, l’acqua, lo zucchero e il lievito, mescolando e attendendo la formazione delle classiche bolle;

aggiungiamo poi la farina, l’olio e il sale e lavoriamo fino ad ottenere un impasto liscio ed elastico;

facciamo riposare per un paio di ore l’impasto coperto in un luogo asciutto;

nel frattempo, grattugiamo i formaggi tutti assieme;

stendiamo la pasta a forma rettangolare con l’aiuto della farina e facciamo una prima infornata per 15 minuti. Togliamo dal forno e chiudiamo i lati della focaccia che dovranno contenere al centro il tuorlo e i pezzetti di burro;

inforniamo per altri 5 minuti, infine, versiamo i nostri formaggi grattugiati e completiamo la cottura per qualche minuto ancora.

