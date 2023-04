Come avere i capelli color rame come Emily Pallini anche se colorati a casa: consigli e le tinte più economiche

Come avere i capelli color rame come Emily Pallini-foto da Instagram

Cambiare il colore dei capelli soprattutto in giovane età è un modo per cambiare il proprio stile. Si dice che quando una donna cambia i capelli vuole cambiare vita.

Questo in realtà può essere una verità che vale per tutti, non solo per il genere femminile. È vero che avere qualcosa di diverso nel proprio stile, che sia un tatuaggio, un piercing oppure una tinta, dà un certo senso di felicità e aumenta l’autostima. Ultimamente stanno andando molto di moda i capelli color rame. Su tik tok sono andati virali molti video che facevano vedere una maschera colorante, ma come si fa per ottenere questo colore?

Fa male decolorare i capelli?

Per ottenere una colorazione rame bella accesa è necessario andare a decolorare il capello se si hanno i capelli castani o comunque scuri. Il procedimento per decolorare i capelli, oltre ad essere un po’ lungo, può essere dannoso per i capelli. Sarebbe, proprio per questo, preferibile non ripetere l’operazione più e più volte. Il capello potrebbe essere debole, secco e dal colore spento. Però questo non deve fermare nessuno, l’importante è utilizzare i prodotti giusti anche dopo essere usciti dal parrucchiere, in modo da nutrire il capello.

Come avere i capelli color rame come Emily Pallini anche se colorati a casa

C’è da dire che non è facile trovare la tinta perfetta per avere i capelli color rame. Emily Pallini, molto seguita su Tik Tok, spiega che per avere i capelli così ramati va spesso dal parrucchiere per riprendere il colore. Spiega anche che avere questo colore è un po’ impegnativo ma che il risultato è davvero pazzesco. Ma quindi quale sarebbe la tonalità che più si avvicina a questo colore?

Tonalità e consigli

Prendiamo come esempio la tinta di Garnier con la colorazione 7.40. Sulla scatola troveremo scritto “rame intenso”. Se la si vuole fare a casa e si hanno già i capelli decolorati, questa può essere perfetta per riprendere il colore. Se invece siamo alle prime armi è consigliabile andare dal parrucchiere, in modo che possa anche consigliarci in base anche al proprio colore di carnagione. Nella scatola si trova il balsamo, l’acqua ossigenata e i guanti. È consigliabile utilizzare sempre i guanti perché, specialmente se nella tinta è presente ammoniaca, questa potrebbe causare irritazioni. Oltre al fatto che il colore sulle mani potrebbe essere difficile da far andare via.

Altre tinte

Alcune delle colorazioni più acquistate sono:

l’oreal paris , 7.44;

, 7.44; mystic color , 7.44 acquistabile anche su amazon;

, 7.44 acquistabile anche su amazon; profesia, 7.44 questa è tra le più economiche.

Per provare il colore si potrebbe optare anche per alcune maschere coloranti (esiste anche lo shampoo) in modo da provare prima a vedere come ci si vede con una colorazione diversa e poi nel caso decidere sul da farsi. Ecco quali sono i consigli su come avere i capelli color rame come Emily Pallini e come tante altre influencer.