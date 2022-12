Il rosso è il colore portafortuna da indossare a Capodanno, ma ecco quale tonalità ci sta bene

Tutti aspettano il nuovo anno andando a qualche cenone, festa o veglione. Qualunque sia la scelta, bisognerà scegliere un abbigliamento mozzafiato e trendy, magari anche propizio verso il futuro. Per renderlo tale bisognerà richiamarsi a quelle che sono le tradizioni considerate di buon auspicio, a partire dall’indossare il colore rosso. Sveliamo perché il rosso si consideri portafortuna ma soprattutto scopriamo quale sfumatura ci esalta esteticamente e quindi scegliere.

Il rosso fin dai tempi più antichi si ritiene un colore speciale. Nell’Antica Roma si considerava simbolo di regalità, ma anche di fecondità e salute. Ci sorprenderà scoprire che già dai tempi di Augusto sarebbe stato costume indossarlo durante il Capodanno.

Una tradizione diffusa anche in Cina, dove avrebbe avuto la funzione di protezione contro un pericoloso demone.

Usanze sopravvissute e che spiegano perché ancora oggi si indossi il rosso a Capodanno e perché porterebbe buona sorte.

Inoltre è un colore vivace, seducente e passionale, ideale per un clima gioioso e festoso. Dunque più che limitarlo al solito intimo, il rosso si candida a essere il colore più gettonato negli abiti da sfoggiare a Capodanno. Per brillare di splendore però non possiamo certo gettarci su un rosso qualunque, bensì dovremmo trovarne uno che si sposi alla perfezione con la nostra estetica. Al contrario, rischieremmo di non presentarci al massimo e di svalutarci.

Il rosso è il colore portafortuna da indossare a Capodanno ma attenzione alle sfumature

Per scoprire quale sfumatura ci doni, dobbiamo fare riferimento all’armocromia. Si tratta di una disciplina che definisce quali colori si adattino al nostro incarnato e capelli.

Prima di tutto dovremmo capire il sottotono della nostra pelle. Per farlo osserviamo le vene al polso, se tendenti al blu avremo un sottotono freddo, se al verde sarà caldo. A questo punto andiamo a classificarci in una delle quattro stagioni.

Nel caso di pelle chiara e sottotono freddo, si apparterrà all’inverno. Solitamente le donne di questa stagione hanno anche capelli scuri, castani o neri. Si potrà giocare di contrasto per valorizzarsi con un rosso intenso, rubino o dai toni violacei, come il vinaccia o il carminio.

L’autunno si caratterizza invece per un sottotono caldo e un colorito dorato. La chioma potrebbe essere invece scura o chiara. Il rosso ideale dovrà essere dai toni caldi e quasi tendenti all’arancio, quale terracotta, mattone ma anche mela.

Nell’estate rientrano coloro che hanno una pelle diafana e dal sottotono freddo, non di rado dai capelli tra il biondo e il castano. Per esaltare la propria figura bisognerà puntare su un rosso quasi rosato, come il ciliegia o fragola.

Infine le donne primavera, dalla carnagione rosea e brillante con sottotono caldo, dai capelli ramati, biondi o castani stanno bene con una tonalità vivida. Ad esempio in rosso corallo, pomodoro o aragosta.

Abbigliamento per attrarre la buona sorte

Quindi il rosso è il colore portafortuna da indossare a Capodanno, ma non trascuriamo altri dettagli propizi. Ricordiamoci che, secondo il folclore, per aspettare l’anno nuovo bisogna portare un vestito nuovo e preferibilmente regalato. Inoltre, per avere benessere economico dovrà essere un abito lussuoso. Naturalmente per rispettare quest’ultimo punto accertiamoci che sia consono al luogo, altrimenti meglio puntare su qualcosa di meno appariscente.

Per richiamare la dea bendata potremmo poi indossare alcuni gioielli dal forte valore simbolico: con pietre preziose, cornetto rosso o coccinella.