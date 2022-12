Come riciclare i regali tecnologici online che non ci sono piaciuti e guadagnare un bel gruzzoletto

Il Natale è finito e ci ritroviamo smartphone, tablet e gadget tecnologici che non ci piacciono? Niente paura. Stiamo per scoprire tutti i trucchi per rivenderli online velocemente, i siti migliori e i consigli per attirare potenziali compratori.

Ci siamo appena messi il Natale alle spalle e molto probabilmente abbiamo ricevuto qualche regalo che avevamo già. Oppure qualcosa che davvero non ci piace e con cui non sappiamo cosa fare. Quasi sicuramente abbiamo avuto a che fare con uno dei segni zodiacali che sbagliano sempre regalo. E se la nostra prima tentazione è quella di regalare il dono in questione a qualcun altro fermiamoci. Soprattutto se si tratta di oggetti tecnologici. Oggi scopriremo infatti come riciclare i regali tecnologici online e come trasformare il dono non gradito in una bella somma di denaro.

Dove vendere i regali non graditi

La prima cosa che dobbiamo decidere per guadagnare soldi sfruttando un regalo che non ci è piaciuto è il “luogo” in cui rivenderlo. I classici restano negozi come eBay e Amazon ma quando si parla di smartphone economici e tecnologia una buona soluzione è il marketplace di Facebook. Secondo le statistiche di settore è una delle piattaforme online più utilizzate e remunerative in assoluto.

Un’altra valida alternativa è quella di rivolgersi direttamente a un negozio di tecnologia. Alcuni permettono di mettere in conto vendita il nostro regalo oppure lo acquistano al prezzo più conveniente a entrambe le parti.

Come stabilire il prezzo e rendere l’oggetto interessante

Una volta deciso dove vendere il regalo dobbiamo fare in modo che sia appetibile per i potenziali compratori. Due gli aspetti da curare e a cui tutti fanno attenzione: il prezzo e le immagini. Iniziamo sgomberando il campo dagli equivoci. Anche se il regalo non è stato aperto non potremo rivenderlo al prezzo del negozio. Rientra comunque nella categoria dell’usato. A questo punto la cosa migliore è fare una piccola ricerca per capire il range di prezzo a cui possiamo rivendere.

Prima di pubblicare l’annuncio prestiamo grande attenzione alle foto. Scattiamole da ogni angolazione possibile, mettiamo in mostra i dettagli e fotografiamo anche la confezione. Belle immagini attirano molto di più di un annuncio dettagliato e ben scritto.

Come riciclare i regali tecnologici online: gli altri trucchetti per avere successo

Abbiamo scelto il negozio online, stabilito il prezzo e scattato belle immagini del dono da rivendere. Il nostro lavoro, però, non è ancora finito. Esistono alcuni trucchetti per aumentare le possibilità di vendita. Il primo è quello di dimostrarsi disponibili e sempre reperibili. Inseriamo quindi mail e numero di telefono e stiamo sempre pronti a rispondere a richieste di informazioni e chiarimenti.

Un altro trucchetto è quello di inserire più metodi di pagamento accettati nell’annuncio. Significa essere competenti e affidabili e faciliteremo il compito di chi vuole comprare il nostro oggetto.