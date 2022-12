Nel 2023 nuoteranno nell’oro 7 segni zodiacali, mentre altri faticheranno per sbarcare il lunario

Arriveranno tante sorprese col nuovo anno. Secondo l’oroscopo diversi segni zodiacali potrebbero migliorare il proprio conto. Andiamo a svelare i segni fortunati del 2023 sperando che vi sia anche il nostro.

L’avvicinarsi del nuovo anno porta tante aspettative e speranze, ci si augura segni una svolta positiva. Per molti sarà così, basti pensare che l’anima gemella è dietro l’angolo per diversi segni.

Rovesci di fortuna interesseranno anche il campo economico, per alcuni la situazione potrebbe essere critica mentre per altri particolarmente rosea.

Finalmente nel 2023 nuoteranno nell’oro 7 segni zodiacali

Un inizio davvero coi fuochi d’artificio per l’Ariete che continua ad arrivare sempre più in alto. Nell’anno trascorso ha saputo giocare bene le sue carte e azzardare, ora non gli resta che veder lievitare il proprio conto in banca.

Dopo un periodo un po’ fiacco, il Leone torna in campo feroce più che mai. È pronto a raggiungere i propri obiettivi e ovviamente un posto di rilievo l’hanno i lauti guadagni.

Varie sofferenze l’hanno martoriato ma riprende quota lo Scorpione. Forse in alcuni casi è stato un po’ distratto, ma si è stancato di esserlo e svilupperà un particolare fiuto per le opportunità che potrebbero arricchirlo.

Vola anche l’Acquario che sul posto di lavoro si saprà far notare, si aprono ampie prospettive di carriera. Con queste arriveranno anche importanti aumenti di stipendio.

Dopo Capodanno sospiro di sollievo per il Toro che ha vissuto momenti di profondi sacrifici. Arriva la tanto attesa sicurezza e stabilità che gli consentirà anche di togliersi qualche sfizio in più.

Non meno bene la situazione per i Gemelli che hanno affrontato nei mesi scorsi una grande quantità di spese. Fortunatamente, il bilancio futuro vedrà aumentare le entrate grazie ad alcune occasioni propizie.

Portafoglio più pesante di banconote anche per i Pesci che godranno di una volontà mai vista nell’ambito professionale. Imboccheranno la strada giusta per il successo dopo tanti tentativi infruttuosi.

Occhio ai conti in rosso e a non sperperare denaro

Quindi, nel 2023 nuoteranno nell’oro 7 segni zodiacali, ma per il resto dello zodiaco i soldi non saranno così abbondanti.

Comincia l’anno con qualche difficoltà il Capricorno, non che abbia perso il proprio smalto, ma porta con sé gli strascichi di una stanchezza accumulata. Meglio che si rimetta in pista quanto prima se non vuole dilapidare i risparmi.

Le spese folli potrebbero invece portare sul lastrico il Sagittario che dovrebbe darsi una regolata. Consigliabile adottare una nuova strategia per il nuovo anno: un personale libro contabile per tenere la situazione sotto controllo.

Rischio di rimanere al verde anche per la Bilancia che, stanca di fare rinunce, potrebbe gettarsi in uno stile di vita al di sopra delle proprie possibilità. Ebbene, a questo punto le converrà rimboccarsi le maniche e trovare nuovi impegni lavorativi per arrotondare.

Conto in bilico quello della Vergine, martoriato sempre da nuove spese impreviste. Per trovarsi non può che fare un’unica cosa, stringere la cinghia per un po’.

Conclude la rassegna dei segni zodiacali sfortunati dal punto di vista monetario il Cancro. I conti potrebbero non quadrare perché, rassicurato da una certa agiatezza, potrebbe aver dimenticato cos’è il risparmio. Urge una lista delle priorità in cui investire, per il resto meglio attendere.

Dunque, attenzione, se poi siamo scaramantici, possiamo cercare di attirare la buona sorte con qualche potente amuleto.