Conviene di più per una settimana bianca la mezza pensione, il b&b o un residence?

L’inverno è la stagione delle settimane bianche. Quando soggiorniamo in hotel ci sovviene spesso un dubbio: “si risparmi scegliendo il trattamento in mezza pensione?”.

Oppure: “Sarà più economico optare per un residence o un appartamento?” Andiamo a scoprire le diverse soluzioni con uno sguardo ai prezzi.

Conviene di più per una settimana bianca la mezza pensione o la formula b&b? Quali sono i costi extra

Prendiamo in considerazione alcuni fattori per operare la nostra scelta. Se decidiamo di partire per una settimana bianca probabilmente acquisteremo degli skipass per sciare. Se trascorreremo un’intera giornata sugli sci, allora dovremo pranzare in un rifugio in quota. Una valida alternativa è costituita dalle malghe che sono decisamente low cost ma altrettanto apprezzabili per un pranzo in quota.

Quanto costa mangiare in un rifugio?

Ovviamente dovremo generalizzare parecchio in quanto esistono molti tipi di rifugi, alcuni dove in cucina troviamo chef stellati, altri più tradizionali ed infine quelli con strutture avveniristiche con terrazze ultrapanoramiche. Inoltre ci sono notevoli differenze in base alla zona. Possiamo però calcolare un range fra i 14 e i 20 euro per un piatto unico di polenta e salumi o polenta e funghi. A questi andrà aggiunto un caffè, il coperto e una bottiglietta di acqua per circa 5 euro. Se poi si volesse osare con un dolce, con 3/3,5 euro potremmo concludere in bellezza con una fetta di torta. Con 20/22 euro a persona potremmo quindi cavarcela.

Differenza fra mezza pensione e formula b&b

Se pernottiamo in hotel, basandoci su una struttura 3 stelle, avremo una differenza fra trattamento con sola colazione e mezza pensione di circa 20 euro al giorno. Conteggiamo che con il trattamento b&b dovremo cenare fuori in una pizzeria o al ristorante. In questo caso calcoliamo un primo piatto caldo come una zuppa da 9/11 euro, un secondo a 14 euro e un bicchiere di vino. Il costo sarà ottimisticamente di 25/30 euro a persona. Aggiungiamo anche un aperitivo, oppure una cioccolata calda, durante la passeggiata pomeridiana per le vie del centro per altre 5/7 euro a persona.

In definitiva, la formula b&b in hotel potrebbe esser più dispendiosa della mezza pensione. Quindi forse conviene di più per una settimana bianca la mezza pensione. Un discorso a parte va fatto per il soggiorno in B&B. Queste strutture sono in genere più rustiche ma dotate di ogni confort come in alcuni casi la sauna in camera e permettono un reale risparmio sul soggiorno.

Differenza fra residence e hotel in mezza pensione

Il residence è sicuramente una soluzione vantaggiosa per le famiglie. Ovviamente occorre vedere se si è disposti a cucinare almeno una pasto in appartamento. Dovremo fare la spesa che come noto nei posti di villeggiatura non è propriamente modica. Occorrerà munirci di condimenti, caffè, sale, detersivo dei piatti, per bagno e pavimenti. Le convenzioni con i ristoranti vicini che offrono i residence sono sempre molto allettanti e permettono di risparmiare qualche euro. La pulizia finale ammonta solitamente attorno alle 50 euro. Il risparmio potrebbe esserci quindi se i componenti della famiglia sono più di 2.

Alla domanda “Conviene di più per una settimana bianca la mezza pensione, il b&b o un residence?” risponderemo con delle opzioni. Con le dovute approssimazioni per una coppia sarà probabilmente più conveniente il trattamento a mezza pensione in hotel. Per una famiglia numerosa il residence, cucinando in appartamento sarà meno dispendioso.