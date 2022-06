Basta qualche goccia di questo prodotto naturale per eliminare le blatte in un attimo e prevenire la loro diffusione in casa

Nelle ultime settimane, contrassegnate da un caldo davvero micidiale, si sta nuovamente registrando un aumento delle segnalazioni riguardanti l’invasione delle blatte.

Questi insetti, in genere, arrivati a questo punto della stagione, iniziano a cercare luoghi caldi, umidi e poco illuminati per ripararsi e trovare cibo. Il posto ideale, che riesce a soddisfare tutti questi criteri, è proprio la nostra casa, soprattutto nelle zone come il bagno, la cucina, la cantina e il soffitto. A volte, è possibile trovarle anche sul tetto, oppure nella parte della casa adibita alla raccolta dei rifiuti.

Principali tipologie di blatte diffuse in Italia

In Italia, sono diffuse diverse specie di blatte, ognuna delle quali ha le proprie caratteristiche, abitudini e modi di vivere. Una specie molto diffusa nel nostro Paese, e nelle nostre abitazioni, è la Blatta Orientalis.

Proveniente dalla Russia, questa specie è tra le più infestanti e pericolose in assoluto. Infatti, dopo aver risalito le tubature, esse infestano le case, lasciando feci e saliva su pavimenti e mobili, e provocando spesso allergie e infezioni. Possono raggiungere i 3,5 cm di lunghezza, hanno un dorso nero e le antenne molto lunghe.

Un’altra specie, diffusa soprattutto nel Meridione e nelle isole, è la Polyphaga Eegyptiaca (blatta egiziana). Possiamo riconoscere la femmina perché ha una forma quasi circolare e piatta, con il dorso di colore nero. Il maschio, invece, è bruno scuro e possiede delle ali, che superano l’estremità dell’addome.

Vive per lo più in ambienti caldi e bui, come grotte, cantine e depositi, specialmente dove sono presenti sostanze organiche vegetali o animali.

Infine, ricordiamo la Blattella germanica. Essa prolifera principalmente nelle cucine, specie quelle di bar e ristoranti, dove c’è abbondanza di cibo e temperature elevate.

Entra nelle case, nascondendosi negli scatoloni o nei sacchi di patate, cipolle e altre verdure, stipati nei magazzini dei negozi. Generalmente i maschi di questa specie sono di colore marrone chiaro, tendente al giallastro, mentre le femmine sono più scure.

Basta qualche goccia di questo prodotto naturale per eliminare le blatte in un attimo e prevenire la loro diffusione in casa

Dopo aver elencato le specie di blatte più diffuse nel nostro Paese, vediamo quali sono i rimedi più efficaci per eliminarle e prevenire la loro proliferazione.

In commercio, esistono svariate trappole e soprattutto insetticidi. Tuttavia, spesso si tratta di prodotti nocivi per la salute e l’ambiente, che potrebbero risultare pericolosi, specie per bambini e animali domestici.

Per questo motivo, è importante cercare altre soluzioni, che siano in grado di stanare questi insetti, ma senza rischi. Un prodotto veramente eccezionale in questo senso è l’olio di neem. Infatti, basta qualche goccia di questo prodotto naturale, insieme all’acqua e al Sapone di Marsiglia, per creare un ottimo insetticida.

In una ciotola, mescoliamo dunque 400 ml di acqua e 100 g di Sapone di Marsiglia grattugiato. Una volta diluito per bene, aggiungiamo 5 gocce di olio di neem, rimescoliamo il tutto e versiamo il composto in un contenitore spray.

Per ottenere degli ottimi risultati, basterà spruzzare questa miscela direttamente sugli insetti, oppure nei principali punti di interesse, così da scoraggiare una loro proliferazione.

