Tra le maggiori insidie delle stagioni calde c’è l’ingresso di sgraditi ospiti nelle stanze delle nostre case. Le finestre rimangono aperte a lungo nella speranza di far entrare un po’ di corrente e di fresco. Ma allo stesso modo consentono a vespe e calabroni di fare il loro ingresso. Queste sono un pericolo e uno spavento per tutti, visto che potrebbero avere reazioni improvvise e pungerci.

Lo stesso pericolo lo corrono gli animali come cani e gatti. Questi, incuriositi, gli si potrebbero avvicinare e provare a toccarli. Per non parlare di chi potrebbe subire gravi reazioni da una puntura. Insomma, se possibile nessuno vorrebbe trovarsi a condividere pochi metri di spazio chiuso con questi animali.

Così il rimedio per allontanare calabroni e vespe potrebbe consistere in una sostanza comunissima che avrebbe un importante effetto repellente. Secondo le nostre nonne, infatti, potrebbe bastare una soluzione di acqua e di polvere d’aglio.

Un segreto della nonna efficace

La realizzazione è davvero elementare e si basa sull’effetto che avrebbe l’allicina, un composto organico che contiene zolfo e che in natura è presente in maniera massiccia nell’aglio. Così basterebbe procurarsi questo popolarissimo condimento e tritarlo. Spesso si trova già in polvere tra gli scaffali del supermercato. Altrimenti facciamo a mano con un coltello e tagliuzziamo circa 10 g per litro d’acqua. Versiamolo in abbondanza all’interno di un flacone per spruzzare gli ingredienti chimici da bagno e da cucina e sciogliamolo in una generosa porzione d’acqua.

Possiamo ora spruzzarlo sugli ingressi di casa, lungo le pareti e al di sopra delle porte. Vaporizziamo la soluzione anche su cornicioni e ringhiere, così come sui sottotetti e negli spazi dove riteniamo più probabile l’insorgere di nidi. Possiamo percorrere il perimetro dell’edificio o della parete interessata per ottenere un effetto preventivo efficace.

Il rimedio per allontanare calabroni e vespe dagli ingressi di casa

Alcuni profumi intensi e naturali sembrano risultare davvero fastidiosi per gli insetti. Tra questi gli esperti consigliano anche oli essenziali quali quello all’eucalipto, il pungente aroma della naftalina, oppure ancora l’insospettabile efficacia dell’aroma della polvere di caffè tostato.

Non dimentichiamo che non sempre i rischi d’invasione arrivano dall’aria. Tra le protagoniste più pericolose in natura ci sono le formiche, capaci di moltiplicarsi e di insinuarsi anche tra le insenature meno visibili. Così proviamo l’impiego delle foglioline aromatiche sotto infuso che scacceranno le formiche.

Lettura consigliata

Per risparmiare acqua non solo per orto e giardino ma anche in casa dovremmo utilizzare questo semplice trucchetto