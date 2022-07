Grazie alla Mezzaluna crescente questi 3 segni zodiacali avranno un weekend fortunato e stravolgeranno la propria vita entro il 13 luglio

Luglio è iniziato da pochi giorni e solitamente il suo arrivo dà nuove impostazioni ai nostri pensieri e umori. Questi, come per magia, iniziano a ruotare attorno a un’unica parola: vacanza. Infatti, nonostante la routine che continua ad avvilupparci, nel tempo libero ci concediamo un viaggetto oppure iniziamo a sognare e a organizzare le prossime ferie.

Lato passeggero, che sia per andare al lavoro, sbrigare faccende o dirigerci in vacanza, troviamo sempre l’oroscopo, fidato compagno d’avventure e di preziose anticipazioni. Esso, al contrario di quanto facciamo o speriamo di fare noi umani, non smette mai di lavorare, anzi.

Proprio in questo periodo sarebbe alle prese con un mese di luglio particolarmente ricco di avvenimenti da seguire, rendicontare e legare alle nostre vite. Per esempio, a causa del transito retrogrado del pianeta Nettuno ha già individuato quali segni saranno i più sfortunati del mese di luglio.

Tornando al presente, però, anche per questa seconda settimana di luglio sarebbe impegnato a seguire un evento di grossa portata. La protagonista è la Luna la cui luce sembrerebbe in grado di influenzare positivamente il weekend, e non solo, di alcuni dei 12 dello zodiaco.

Mezzaluna in fase crescente

Giovedì 7 luglio il nostro cielo notturno sarà illuminato da una Luna a metà. Astronomicamente parlando si tratta del primo quarto di Luna in fase crescente, che viene dopo il novilunio e anticipa il plenilunio.

Astrologicamente parlando, invece, ci troveremmo di fronte a un evento in grado di riscuotere l’esistenza di alcuni delle costellazioni zodiacali. In particolare, questa Mezzaluna sarebbe un invito ad agire, a prendere delle decisioni e a smantellare le abitudini.

Sotto la sua influenza positiva e benefica, questi cambiamenti potrebbero avvenire proprio durante il prossimo weekend. Tuttavia, potrebbero protrarsi fino al 13 luglio, giorno nel quale è attesa la Luna piena più luminosa dell’anno.

Grazie alla Mezzaluna crescente questi 3 segni zodiacali avranno un weekend fortunato e stravolgeranno la propria vita entro il 13 luglio

Come accade solitamente per ogni evento celeste, anche questo lunare dispiegherà la sua energia positiva solo verso alcuni fortunatissimi segni zodiacali.

Il primo sarebbe l’Ariete e per lui sembrerebbero in arrivo grosse opportunità e cambiamenti in ambito sentimentale. Un nuovo amore potrebbe farsi strada nei cuori solitari e magari l’opportunità di incontrare la propria anima gemella potrebbe presentarsi a lavoro.

Il secondo sarebbe il Cancro e questo segno d’acqua, protetto da Mercurio e Marte, potrebbe essere circondato da nuove occasioni economicamente molto vantaggiose. In questo modo, con il portafoglio finalmente pieno, si potrebbe ricominciare a progettare il proprio futuro.

Infine, l’ultimo privilegiato sarebbe il Toro, segno per il quale si preannuncerebbe un periodo di grande energia e voglia di mettersi in gioco. Tutto ciò potrebbe giovare soprattutto a lavoro dove potrebbero arrivare gratificazioni e aumenti.

Allora, grazie alla Mezzaluna crescente questi 3 segni zodiacali si assicurerebbero un weekend grandioso e potrebbero svoltare la propria vita entro il prossimo mercoledì.

