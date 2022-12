Dopo anni di rialzo, il 2022 è stato tutto al ribasso per Tinexta con una perdita di oltre il 40%. Dopo essere risultato essere il peggiore titolo della settimana, il rialzo sembrerebbe avere avuto vita breve per queste azioni. Cosa fare? Decisive potrebbero essere le prime settimane del 2023.

Il rialzo sembrerebbe avere avuto vita breve per queste azioni: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Tinexta (MIL:TNXT) ha chiuso la seduta del 23 dicembre in rialzo dello 0,19% rispetto alla seduta precedente a 21,62 euro.

Tra la primavera del 2020 e l’autunno del 2021, le quotazioni di Tinexta sono state impostate al rialzo per circa 80 settimane consecutive. Una sequenza record che non si era mai vista prima sul titolo. La conseguenza era stata un rialzo di oltre il 300%.

Da quel momento, in poi, però, è iniziato un lungo ribasso che di fatto ha caratterizzato tutto il 2022. Questo spiega come il titolo sia tra i quindici peggiori del Ftse Mib con capitalizzazione superiore ai 500 milioni di euro. Solo titoli come Saipem, Banca MPS, Telecom e pochi altri sono riusciti a fare peggio.

Fino a luglio, inizio di una fase laterale, le medie erano incrociate al ribasso. Quando sembrava che l’indecisione avesse lasciato spazio al rialzo, le quotazioni Tinexta hanno mostrato nuovamente tutta la loro debolezza.

Allo stato attuale, quindi, le medie sono incrociate al rialzo, ma potrebbero essersi create le condizioni per un’immediate inversione ribassista. Da questo punto di vista potrebbe essere importante monitorare la tenuta del livello di supporto offerto dalla media di lungo periodo (linea rossa).

Quanto vale il titolo secondo l’analisi fondamentale?

Qualunque sia il multiplo di mercato considerato, il titolo Tinexta risulta essere sopravvalutato. Ad esempio, con un rapporto prezzo/utili 2022 di 23,5 volte il risultato, la società opera a livelli di multipli degli utili relativamente elevati rispetto al settore di riferimento il cui valore medio è pari a 19,3x. Analoghi risultati si ottengono andando a considerare altri indicatori quali il Price to book ratio e il rapporto tra prezzo e fatturato. Quest’ultimo valore è pari a 2,4 e non solo è superiore alla media del settore di riferimento, ma è anche alto in assoluto. Ricordiamo, infatti, che il valore ottimale per questo indicatore è inferiore a 1. In questo caso, infatti, il titolo sarebbe sottovalutato in assoluto e non solo rispetto al settore di riferimento.

Se, invece, andiamo a considerare il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, scopriamo che le azioni Tinexta sono sottovalutate di circa il 20%.

Secondo quando riportato su riviste specializzate, il prezzo obiettivo medio ottenuto attraverso le raccomandazioni degli analisti esprime una sottovalutazione del 36% circa.