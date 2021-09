Nell’ultimo report sul titolo scrivevamo A breve si potrebbe tornare compratori sul titolo Zucchi: l’area di prezzo dove attendere con pazienza. Le quotazioni sono ripartite e il rialzo previsto a luglio ha ancora tanta strada davanti a se’.

Lo scenario che vede il titolo Zucchi impostato al rialzo e di cui ci occuperemo tra poco, è sostenuto anche dai fondamentali del titolo.

Qualunque sia la metrica utilizzata, un’analisi basata sui multipli di mercato restituisce un titolo fortemente sottovalutato. Ad esempio, il rapporto prezzo/utili (PE) esprime una fortissime sottovalutazione visto che per Zucchi è circa 1, mentre per i suoi competitors vale circa 30. La sottovalutazione è confermata anche dal Price to Book ratio seppure con livelli di sottovalutazione inferiori. In questo caso, infatti, parliamo di una sottovalutazione di circa il 30%.

Inoltre la situazione finanziala della società è molto solida e fornisce un’ottima base sulla quale costruire il futuro dell’azienda. Infatti, sia l’indice di breve che di lungo periodo sono superiori a 1 esprimendo una buona tenuta finanziaria del titolo.

Anche se non c’è il supporto della serie storica, vogliamo concludere ricordando che nel 2020 per la prima volta la società ha distribuito un dividendo il cui rendimento alle quotazioni attuali è superiore al 5,5%. Al momento non ci sono previsioni per i prossimi anni.

Il rialzo previsto a luglio ha ancora tanta strada davanti a se’, gli obiettivi di lungo periodo delle azioni Zucchi: le indicazioni dell’analisi grafica

Zucchi (MIL:ZUC) ha chiuso la seduta del 28 settembre a quota 2,24 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista, ma da diverse settimane sta avendo fortissime difficoltà nel superare la resistenza intermedia in area 2,26 euro. Il superamento di questo livello nelle prossime settimane aprirebbe le porte al raggiungimento dell I obiettivo di prezzo in area 2,47 euro. Chiusure settimanali superiori a questo livello, poi, farebbero scattare nuovi allunghi rialzisti verso gli obiettivi rialzisti indicati in figura. In particolare, la massima estensione rialzista si trova in area 3,59 euro per un potenziale rialzo di oltre il 60% rispetto ai livelli attuali.