I 3 borghi più belli d’Italia da visitare sono questi e 2 sono legati a Mengoni e a Vittorio Sgarbi

L’Italia è ricca di città meravigliose ricche di monumenti, musei, parchi. Sono innumerevoli anche i siti archeologici. Delle mete gettonatissime sono inoltre i borghi medievali. Scopriamo quelli piazzati ai primi posti nella competizione per eleggere i più belli e cosa lega due di essi a dei Vip.

La competizione Borgo dei borghi del 2023, all’interno del programma di Rai 3 Kilimangiaro condotto da Camila Raznovich, è giunta al termine. Nella puntata serale della scorsa domenica di Pasqua abbiamo appreso la classifica finale.

Tra i venti borghi in concorso si è aggiudicato il terzo posto Salemi. Il borgo siciliano si trova in provincia di Trapani nella Valle del Belice. Spicca tra gli edifici il castello normanno svevo. Tra i suoi merli la vista spazia fino al mare.

I 3 borghi più belli d’Italia da visitare in un weekend

Camminando per i vicoli di Salemi possiamo ammirare i palazzi in pietra campanedda e giungere all’ex chiesa Madre. Crollata per il terremoto del 1968, adesso i suoi ruderi fanno da sfondo scenografico alla piazza. Da visitare anche il Museo del pane rituale.

Vittorio Sgarbi, noto critico d’arte e politico italiano, è stato sindaco di Salemi dal 2008 al 2012. Il borgo aderisce all’associazione Città del vino.

Al secondo posto troviamo Sant’Antioco in provincia di Carbonia Iglesias. Il borgo sembra vantare origini fenicie. Sant’Antioco è collegato da un istmo alla Sardegna, frequentata molto dai Vip in estate.

La bellezza di spiagge e mare del borgo sardo crea un connubio con i siti archeologici e il Forte Sabaudo. Da visitare anche la basilica di Sant’Antioco, patrono della Regione. Nelle vigne si produce un apprezzato vino, il Carignano.

Il borgo più bello d’Italia

Vince la decima edizione de Il borgo dei borghi Ronciglione, in provincia di Viterbo nel Lazio. Il borgo si erge a circa 400 m s.l.m. su blocchi di tufo. A poca distanza ci sono il lago di Vico e i Monti Cimini, quindi è circondato dalla natura. Probabilmente di origine etrusca, dopo un periodo di dominazione romana si sviluppa come borgo medievale soprattutto dopo l’anno Mille. Risalirebbe al Diciassettesimo secolo il Duomo di Ronciglione così come la Chiesa del Santissimo Rosario in stile barocco.

Spostandoci a poca distanza sulla via Francigena troveremo il santuario di Sant’Eusebio. Risalente al Sesto secolo, è tornato al suo antico splendore dopo un recente restauro.

Nelle campagne domina la coltivazione della nocciola tonda gentile romana, molto richiesta dalle industrie alimentari. Tra le attrazioni di questo bellissimo borgo c’è il Palio di San Bartolomeo. È famoso anche il Carnevale di Ronciglione.

In questo borgo più bello d’Italia per il 2023 è nato il cantante Marco Mengoni, vincitore del recente Festival di Sanremo. Mantiene un bel legame con il suo paese. Pensiamo al 2019 ad esempio, quando ha sfilato per Piazza del Popolo a Roma con la banda di Ronciglione. Magari in un bel weekend di primavera oppure in estate i 3 borghi più belli d’Italia da visitare sono quindi questi.