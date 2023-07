Come scegliere l’anguria perfetta al supermercato o dal fruttivendolo: cosa guardare 

Come scegliere l’anguria perfetta-proiezionidiborsa.it

È tempo di anguria, ma come scegliere quella perfetta, la migliore per un gusto dolce, dissetante e buono? Vi daremo noi le indicazioni di cui avete bisogno durante l’acquisto.

L’anguria, o cocomero, è probabilmente il frutto più caratteristico dell’estate. È una pianta della famiglia delle Cucurbitaceae e arriva dall’Africa tropicale. Ci sono diverse varietà e sono tutte disponibili nella stagione estiva, quindi, da giugno a settembre.

Sappiamo, però, che non sempre si ha la fortuna di trovare il frutto maturo al punto giusto. Allora, ecco come scegliere l’anguria perfetta al supermercato o dal fruttivendolo in base all’aspetto e alle caratteristiche. Si può capire molto guardando l’esterno di un frutto.

È questo il caso dell’anguria. Basta sapere queste informazioni e non si correrà più il rischio di spendere dei soldi per un frutto ancora acerbo o con dei difetti.

Le proprietà

Il termine “anguria” deriva dal greco e significa “cetriolo selvatico”. Il termine “cocomero”, invece, è latino. Si sono diffusi entrambi in Italia, ma tutti sanno a che cosa si riferiscono. Il frutto è grande, rotondo, con una buccia verde striata molto spesso e una polpa rossa dissetante e gustosa.

È composta da acqua per oltre il 90%, contiene fibre, proteine, vitamina A, B e C, potassio, fosforo e magnesio. Ha pochissime calorie e i suoi benefici sono ampiamente dimostrati dalla scienza.

È ricca di antiossidanti, ha proprietà diuretiche e depurative (i semi hanno blande proprietà lassative). È un rimedio naturale contro lo stress e la stanchezza, riesce a dare effetti positivi sul cuore e sui valori della pressione arteriosa, oltre che al sistema neuromuscolare. Dà una sensazione di sazietà molto utile.

Come scegliere l’anguria perfetta: ecco che cosa devi guardare

Quando si va a fare la spesa al supermercato o ci si reca direttamente dal fruttivendolo, le angurie in esposizioni sono troppo invitanti e non si può fare a meno di comprarle.

Per non sbagliare e scegliere l’anguria più buona, ecco che cosa bisogna guardare:

forma : se la forma è allungata significa che è acquosa, mentre se è uniforme e il frutto è pesante, allora si tratta di una polpa molto dolce;

: se la forma è allungata significa che è acquosa, mentre se è uniforme e il frutto è pesante, allora si tratta di una polpa molto dolce; venature : se ce ne sono poche significa che è meno dolce, mentre è più dolce se ce ne sono tante;

: se ce ne sono poche significa che è meno dolce, mentre è più dolce se ce ne sono tante; colore : se è scura e opaca vuol dire che è matura al punto giusto, non lo è se è di un verde brillante;

: se è scura e opaca vuol dire che è matura al punto giusto, non lo è se è di un verde brillante; macchie: se presenta macchie bianche non è matura, ma se ha delle macchie giallastre vuol dire che è molto saporita.

In base ai propri gusti, quindi, si può scegliere l’anguria perfetta con queste informazioni utili.