In un report di inizio settembre commentavamo che con un piccolo sforzo le azioni Innovatec avrebbero potuto guadagnare oltre il 140% nelle settimane successive. Da quel momento le quotazioni hanno guadagnato oltre il 60%. Quindi, il rialzo di Innovatec è solo a metà strada, ma bisogna fare attenzione ai supporti.

Ma quali sono le cause all’origine di questo balzo in avanti delle quotazioni di un titolo che negli ultimi cinque anni ha guadagnato oltre il 1400%?

Due sono le principali notizie che hanno messo ulteriormente benzina nel motore del rialzo su Innovatec. Una delle società del gruppo ha raggiunto un portafoglio contratti definitivi inerenti alla riqualificazione energetica sostenibile immobiliare grazie all’ecobonus 110% di circa 85 milioni di euro. Inoltre, l’azienda ha siglato una accordo con Unicredit per la cessione a titolo di pagamento di crediti derivanti dallo sconto in fattura previsto per l’Ecobonus-Superbonus, con un plafond di 100 milioni di euro.

La conseguenza dell’euforia che ha investito il titolo è stata che Borsa Italiana ha vietato l’immissione di ordini senza limite di prezzo sulle azioni Innovatec.

A supporto del rialzo del titolo, poi, ci sono anche i risultati registrati nel corso del primo semestre del 2021con un EPS (utile per azione) di 0,027 euro da confrontare con i 0,003 euro registrati nello stesso periodo del 2020. L’azienda, quindi, ha riportato un forte risultato del primo semestre con un miglioramento degli utili, dei ricavi e dei margini di profitto.

Dal punto di vista della valutazione basata sui multipli di mercato il titolo Innovatec non è messo benissimo. Qualunque sia il parametro utilizzato, infatti, il titolo risulta essere sopravvalutato.

Il rialzo di Innovatec è solo a metà strada, ma bisogna fare attenzione ai supporti: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Innovatec (MIL:INC) ha chiuso la seduta del 17 novembre a quota 1,314 euro in ribasso dello 0,76% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Come dicevamo all’inizio di questo report, la tendenza in corso è rialzista ed è diretta verso il II obiettivo di prezzo in area 1,642 euro. La massima estensione del rialzo, poi, si trova in area 2,19 euro (III obiettivo di prezzo).

Lo scenario rialzista verrebbe messo in discussione da una chiusura settimanale inferiore a 1,118 euro.