Le resistenze stanno avendo ancora la meglio e potrebbero spingere al ribasso il titolo Inwit. Ribasso, però, che non necessariamente vuol dire crollo delle quotazioni. Come si vede dal grafico, infatti, tranne qualche breve escursione, le quotazioni si sono mosse all’interno del trading range individuato dai livelli 9,275 euro – 9,955 euro.

Solo la decisa rottura di uno di questi due livelli potrebbe portare a un forte movimento direzionale.

INVESTI IN SICUREZZA CON UN BROKER PLURI-PREMIATO!

Più di 40 anni di esperienza e 4 regolamentazioni attive! INIZIA ORA *Messaggio promozionale su commissione.

Il trading di CFD potrebbe comportare perdite economiche significative.

Al rialzo l’obiettivo più vicino si trova in area 11,055 euro (I obiettivo di prezzo). Questo livello è particolarmente importante in quanto, come fatto notare nel report precedente, potrebbe portare alla formazione di un triplo massimo. Quanto dovesse accadere su questo livello, quindi, avrebbe un fortissimo impatto sul futuro di Inwit.

Una chiusura settimanale superiore a 11,055 euro aprirebbe le porte al raggiungimento di area 13,935 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione si trova in area 16,815 euro (III obiettivo di prezzo). Al rialzo, quindi, ci sarebbe spazio per una performance di circa il 70%.

Al ribasso, invece, si potrebbe ritornare in area dove già in passato, e per ben due volte, le quotazioni hanno trovato un solido supporto dal quale ripartire.

Che sia quello rialzista lo scenario più probabile è anche confermato dai dati relativi al terzo trimestre del 2021 con un EPS di 0,076 euro da confrontare con quello del terzo trimestre del 2020 paria a 0,067 euro.

L’azienda ha riportato un forte risultato del terzo trimestre con un miglioramento degli utili (+36% rispetto allo stesso periodo del 2020), dei ricavi (+6,5%) e dei margini di profitto passati dal 22% al 28%.

La valutazione del titolo

La società ha una situazione finanziaria che non permette lo sviluppo per acquisizioni a causa dell’elevato indebitamento netto e di un EBITDA relativamente basso. A testimonianza di questa affermazione c’è un indice di liquidita che è molto inferiore a 1, attestandosi a circa 0,3. Con un rapporto prezzo/utili previsto di 48.95 e 31.5 rispettivamente per l’esercizio in corso e per il prossimo esercizio, poi, l’azienda opera con multipli di utili molto elevati. Infine, il rapporto “enterprise value to sales” della società la colloca tra le aziende più costose su scala mondiale.

Solo il Price to Book ratio esprime una sottovalutazione di circa il 30% rispetto alla media del settore di riferimento.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 22%.

Le resistenze stanno avendo ancora la meglio e potrebbero spingere al ribasso il titolo Inwit: le indicazioni dell’analisi grafica

Inwit (MIL:INW) ha chiuso la seduta del 8 settembre in rialzo dello 0,81% rispetto alla seduta precedente a quota 9,938 euro.

Time frame settimanale