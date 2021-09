Nel precedente report (La debolezza e l’impostazione ribassista potrebbero far sprofondare le azioni Innovatec durante le prossime settimane) avevamo evidenziato come una chiusura settimanale sotto area 0,656 euro avrebbe fatto tracollare il titolo. L’eccellente tenuta del supporto ha permesso al titolo di costruire una base dalla quale il titolo è ripartito con enormi potenzialità. Infatti, con un piccolo sforzo le azioni Innovatec potrebbero guadagnare oltre il 140% nelle prossime settimane.

Ma in che cosa consiste il piccolo sforzo cui abbiamo accennato?

Guardando il grafico è immediatamente chiaro a che cosa ci riferiamo. Da inizio 2020 ogni tentativo di ripresa delle quotazioni si è scontrato con la resistenza in area 0,914 euro. ogni volta, infatti, che le quotazioni sono arrivate a contatto con questo livello abbiamo assistito a un brusco dietrofront con ribassi anche importanti.

Senza elaborare troppo, quindi, possiamo concludere che la chiave per le prossime settimane passa per la rottura o tenuta di area 0,914 euro.

La rottura in chiusura di settimana di questa resistenza farebbe immediatamente schizzare le quotazioni verso il I obiettivo di prezzo in area 1,118 euro. Gli obiettivi a seguire si trova in area 1,642 euro (II obiettivo di prezzo) e 2,19 euro (III obiettivo di prezzo).

Qualora, invece, ci dovesse essere il solito ritracciamento, le quotazioni potrebbero scendere almeno fino in area 0,5 euro. La rottura, poi, di questo supporto aprirebbe a una discesa fino in area 0,2 euro.

Dal punto di vista della valutazione basata sui multipli di mercato il titolo Innovatec non è messo benissimo. Qualunque sia il parametro utilizzato, infatti, il titolo risulta essere sopravvalutato.

Come si legge dall’ultimo bilancio del 2020, però, uno dei punti forti del titolo è la sua posizione finanziaria in continuo netto miglioramento. Al 31 dicembre 2020, infatti, era positiva per oltre 17 milioni di euro in netto miglioramento rispetto ai 5 milioni di euro dell’anno precedente.

Innovatec (MIL:INC) ha chiuso la seduta del 9 settembre a quota 0,821 euro in ribasso del 3.18% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale