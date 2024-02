Un altro dato che sembrerebbe allontanare i tagli dei tassi? Ci riferiamo al report sul’occupazione americana che è rimasto stabile rispetto ai mesi precedenti. L’economia americana e questo vale anche per il ciclo economico mondiale non sembrerebbe andare verso la recessione. Questo è il nostro percorso campione prevalente, infatti da più mesi i nostri calcoli indicano che la strada più plausibile sarà quella del soft landing con i tassi che rimarranno sui livelli attuali per molti anni. Il rialzo dei mercati sembra inarrestabile! Dove andrà ora?

Il rialzo iniziato nel 2023 potrebbe durare per molti anni

Ribadiamo, e questo lo stiamo scrivendo dal 2021, che ol 2023 secondo i nostri calcoli statistici e le nostre previsioni decennali, dovrebbe aver segnato il minimo dell’intero decennio. Fra alti e bassi fisioologici, ora i prezzi dovrebbero salire fino al 2027, prima di una forte battuta di arresto fno al 2028 inoltrato. In questo lasso temporale (fino al 2027), le probabilità indicano che i tassi potrebbero rimanere intorno ai livelli attuali. L’economia continuerà a crescere a ritmo moderato e questo non giustificherà una politica espansiva delle Banche centrali, tranne che accada uno shock esogeno che debba richiedere interventi per ridare fiducia ai mercati e all’economia.

I listini azionari hanno chiuso la settimana di contrattazione ai seguenti prezzi:

Dax Future

16.993

Eurostoxx Future

4.665

Ftse Mib Future

30.926

S&P500

4.845,65.

C’è poco da parlare, anzi meno lo si fa, e meglio è. Più si indicano i pro e i contro e più il rischio diventa elevato che si perda di vista quello che conta.

Per la prossima settimana, in base ai criteri dell’analisi tecnica classica e alla definizione di tendenza, questi sono i livelli operativi per monitorare da monitorare:

Dax Future

16.865

Eurostoxx Future

4.625

Ftse Mib Future

30.220

S&P500

4.841.

Sopra: rialzo, sotto: ribasso. Se la tetendenza continuerà a non cambiare, le nostre attese saranno per un massimo rilevante intorno al 7 marzo.

Vedremo cosa accadrà da domani in poi.

