Amazon, Apple e Meta: cosa sappiamo dai risultati delle trimestrali di Wall Street

Le più grandi aziende tech americane e al Mondo hanno svelato i risultati delle loro trimestrali. Scopriamo che cosa è successo e quali sono i prezzi di contrattazione attuale delle azioni in questione.

Le trimestrali statunitensi sono un momento attesissimo dagli analisti e investitori di tutto il Mondo. Infatti, le più grandi aziende rendono noti i propri risultati finanziari.

Tra queste ci sono anche alcune delle più importanti del settore tecnologico, che ha rivestito un ruolo notevole negli ultimi anni. A questo, infatti, appartengono alcune delle più grandi aziende esistenti.

Amazon, Apple e Meta, i risultati delle trimestrali

Quindi, che cosa è successo nel corso dell’ultimo trimestre? Sembra che Amazon abbia notevolmente stupito gli investitori e gli analisti. Lo stesso vale anche per Apple.

Amazon ha avuto ricavi di 170 miliardi di dollari, Apple di 119.6 miliardi di dollari. Rispettivamente, gli utili per azione ammontano a 1 dollaro e 2,18 dollari.

Nelle contrattazioni immediatamente successive all’annuncio, si è verificata una crescita del 9% per Amazon, che ha anche toccato un massimo e cioè 174,71 dollari. Apple ha risentito della debolezza in Cina nonostante i dati incoraggianti ha perso il 4% nelle contrattazioni after-hours di Wall Street.

E Meta? A quanto pare ha registrato il suo trimestre più redditizio di sempre, con l’utile per azione a 5,33 dollari e i ricavi a 40,1 miliardi di dollari.

I prezzi attuali di queste azioni

Quali sono i prezzi a cui attualmente vengono scambiate le azioni Amazon, Apple e Meta? Secondo Marketscreener, rispettivamente 171,8 USD, 185,8 USD e 474,9 USD.

Quindi, ecco che cosa sappiamo dopo le trimestrali e i prezzi delle ultime contrattazioni. Non resta che attendere per vedere come si evolverà la situazione di alcune delle più importanti azioni tech di Wall Street.

