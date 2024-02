Situazione euro-dollaro, ecco cosa è successo dopo il Nonfarm Payrolls

Sono stati recentemente pubblicati i risultati relativi al Nonfarm Payrolls statunitensi. Scopriamo di cosa si tratta e quali sono state le conseguenze.

Situazione euro-dollaro, cosa è accaduto dopo la pubblicazione del Nonfarm Payrolls? Partiamo dal principio, cercando di capire cosa sia.

Cos’è il NFPs, quando viene pubblicato e a che ora

Il NFPs rappresenta il totale dei lavoratori salariati negli Stati Uniti in tutti i settori lavorativi, esclusi quello agricolo e statale. Viene pubblicato ogni primo venerdì del mese, alle ore 8.30 di New York, cioè alle 13.30 orario CEST.

Situazione euro-dollaro, cosa è successo

I dati relativi all’occupazione statunitense sono risultati quasi doppi rispetto alle stime degli analisti. Infatti, a gennaio ben 353.000 hanno cominciato a lavorare negli USA.

Una vera e propria sorpresa, che ha inevitabilmente avuto delle conseguenze sui mercati e sul valore delle valute.

Le previsioni disattese

Gli analisti si aspettavano un aumento del tasso di disoccupazione statunitense per il mese di dicembre. Ciò non è avvenuto e questo è rimasto stabile al 3,7% invece che aumentare al 3,8% come originariamente previsto.

Il dollaro è salito contro l’euro

Ecco, quindi, che cosa è successo alle valute. Il dollaro è salito contro l’euro e i futures azionari statunitensi e i titoli europei sono diminuiti.

Infatti, questa situazione ha portato anche investitori e analisti a rivalutare le aspettative sui tassi di interesse della Federal Reserve. Ricordiamo che questa, nell’ultima riunione, ha lasciato intendere che i tassi non saranno tagliati a breve e che, a seconda dell’evolversi della situazione e degli indicatori macroeconomici, il suo orientamento sarebbe potuto mutare.

Insomma, non resta che attendere l’evolversi della situazione e cercare di capire che cosa succederà in seguito. Per ora, ecco tutto quello che c’è da sapere e che gli investitori devono tenere in considerazione.

A quanto viene scambiato l’euro-dollaro?

Alla chiusura delle contrattazioni del 3 febbraio 2024, l’euro-dollaro veniva scambiato a 1.0786 USD.

