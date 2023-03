Il rialzo dei mercati potrebbe essere forte nei prossimi giorni: i livelli da mantenere al rialzo

Mentre molti continuano a ragionare sulla curva dei rendimenti e sulle parole di Powell e della Lagarde, continuando a perdere di vista la prospettiva, i mercati tornano a salire. Si è verificata una forte congiunzione fra i 3 setup calcolati dai nostri algoritmi: 6 marzo, annuale, e 7 e 9 marzo, mensili. In contesti similari proprio come scrivevamo nei giorni scorsi, è iniziata una fase direzionale. Per il momento, la nostra stella polare sarà la scadenza annuale del 6/7 aprile. Questa probabilmente rappresenterà un punto di approdo. Per il momento, alla luce delle ultime ore, non possiamo che proiettare che il rialzo dei mercati potrebbe essere forte nei prossimi giorni. Occhio però sempre ai livelli.

La curva dei rendimenti non è uno strumento perfetto

La recessione è alle porte secondo alcuni, ed il motivo sarebbe che la curva dei tassi a 2 anni supera quella a 10 anni. Qualcuno dice che la velocità di queste medie non si vedeva così inclinata da diversi anni. C’è un però che sfugge, ed è che le medie possono cambiare sia la loro velocità che la loro direzione. E questo dipenderà dai dati macroeconomici che verranno pubblicati, ma anche da come le Banche centrali agiranno con la leva dei tassi. Alzare i tassi non significa giocoforza recessione.

E poi lo ripetiamo, confortati dalle serie storiche, che fino a quando i tassi saliranno, i mercati azionari faranno la stessa cosa. Il pericolo, verrà solo e soltanto solo, dal primo taglio dei tassi, In quel momento, i mercati avranno segnato un loro massimo di periodo forse per almeno 6/9 mesi. Riteniamo, che un taglio dei tassi non dovrebbe vedersi prima del 2027. Come per anni i tassi sono stati bassi, ora saranno alti. Questo è un monito e un consiglio per chi è indebitato a tasso variabile.

Procediamo per gradi.

Alle ore 16:44 della seduta di contrattazione del giorno 9 marzo abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.663

Eurostoxx Future

4.298

Ftse Mib Future

27.800

S&P500

4.011,15.

Il rialzo dei mercati potrebbe essere forte nei prossimi giorni: i livelli da mantenere al rialzo

Il trend è rialzista, ma attendiamo ulteriori conferme dalla seduta di contrattazione di domani.

Nuovi ribassi con chiusure di sedute inferiori a:

Dax Future

15.364

Eurostoxx Future

4.255

Ftse Mib Future

27.545

S&P500

3.935.

Confermiamo ancora che si ripartirà al rialzo (come sembra già in corso), questi saranno i livelli che potrebbero essere raggiunti entro il 20 di questo mese:

Dax Future

16.200

Eurostoxx Future

4.450

Ftse Mib Future

28.500

S&P500

4.150/4.220.

Mentre il BTP oggi mostra forza come da nostre attese, vediamo titoli a Piazza Affari, che in base ai nostri algortmi sono in tedenza positiva e potrebbero salire. Fra essi sempre la small cap Immi, poi Anima Holding, ENEL, NEXI. Attenzione a Leonardo e Stellantis invece, che sembrano aver disegnato un pattern ribassista.

