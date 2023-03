Superenalotto e Lotto, il segreto per vincere. La probabilità non c’entra niente

Non esiste un modo garantito per vincere al Superenalotto o al Lotto. Ma c’è un modo migliore di giocare e non sono i soliti sistemi. Vediamo di cosa si tratta.

Il Superenalotto e il Lotto sono giochi d’azzardo e le estrazioni dei numeri vincenti sono completamente casuali. Tutto questo significa che non c’è alcun modo di influenzare i numeri che verranno estratti. Però, ci sono alcune cose che possiamo fare per aumentare le probabilità di vincita.

Quattro regole da seguire per il Superenalotto e il Lotto

La prima è di acquistare più biglietti. Ovviamente, aumenta le probabilità di vincita, anche se non garantisce la vincita.

Un altro modo per aumentare le probabilità di vincita, soprattutto col Superenalotto, è di partecipare a un gruppo di gioco. In questo modo, compriamo più biglietti in modo collettivo, diventando parte di un gruppo di giocatori che condividono la spesa d’acquisto e le eventuali vincite. Anche se la somma vinta è condivisa, la nostra parte potrebbe essere significativa. Sulla piattaforma on line della Sisal e nelle ricevitorie ci sono i sistemi precompilati.

Una regola importante è di giocare solo ciò che possiamo permetterti di perdere. Infatti, il gioco d’azzardo dovrebbe essere un passatempo e non una fonte di reddito. Meglio scegliere un budget che possiamo perdere, senza superarlo mai.

Un errore da evitare è di cercare di recuperare le perdite giocando di più. Ciò ha solo una conseguenza: finire per perdere ancora più soldi. Anche questo è un segreto per rimanere vincenti nel gioco.

In effetti vincere al Superenalotto è solo questione di fortuna e non ci sono strategie che garantiscono la vittoria.

Numeri più o meno sorteggiati

Tra gli appassionati del Superenalotto e Lotto, c’è sempre chi cerca il segreto per vincere. Vi sono quelli che giocano i numeri che escono più spesso o che escono con minor frequenza. Tuttavia, anche se alcuni numeri sono stati estratti più spesso in passato, ciò non garantisce che verranno estratti nuovamente in futuro. Da un punto di vista teorico, la probabilità di vincita per ogni singolo biglietto è sempre la stessa, indipendentemente dalla loro frequenza di uscita.

Così anche fra i tanti giocatori, non ci sono dei “preferiti” della dea bendata rispetto ad altri. Tuttavia ci sono state persone che hanno vinto anche più volte ai giochi d’azzardo e altri nemmeno una. Forse sono stati solo dei segni più fortunati?

Superenalotto e Lotto: il segreto per vincere che pochi applicano

Gli esseri umani non sono limitati come le intelligenze artificiali, che siano bioniche o solo elettroniche. La mente umana ha un potenziale incredibile. Gli esperti affermano che noi utilizziamo solo il 20% delle capacità del nostro cervello. Così, c’è sempre un segreto da svelare anche per vincere al Superenalotto o al Lotto.

Detto questo l’uomo possiede due tipi di intelligenza, che si fondono insieme. Una razionale e metodologica e l’altra invece intuitiva. Giocare sulle probabilità di vincere è legato esclusivamente a dei calcoli matematici della nostra mente razionale.

Invece il vero potenziale risiede nella capacità intuitiva, spesso utilizzata poco. Basta allenarsi con questa per migliorare le proprie scelte e anche quelle “di gioco”. L’intuizione si applica silenziando il ronzio e le voci della nostra mente, per mettere a fuoco la parte che riesce ad andare oltre.

Per giocare intuitivamente cominciamo a rilassarci davanti ad una schedina. Al Superenalotto e Lotto, il segreto per vincere è seguire questa prassi. Cerchiamo di fare il vuoto e scriviamo i primi sei numeri che ci vengono in mente. Certo, forse le prime volte non vinceremo. Ma a mano a mano che le nostre capacità si affineranno, il nostro intuito non ci deluderà. D’altra parte il Superenalotto è un gioco, ed è con questo spirito che va affrontato. In Italia, alcune Regioni milionarie hanno avuto più fortuna.