Questa è la spiaggia italiana tra le più belle del Mondo secondo Tripadvisor. Preparati a partire!

Mare cristallino e sabbia bianca, due elementi essenziali per un viaggio da sogno. A indicarti la destinazione ci pensa Tripadvisor, il noto portale di viaggi. Come ogni anno, ha stilato una classifica delle più belle spiagge del Mondo in base al giudizio degli utenti e alle recensioni rilasciate sul sito. All’ottavo posto troviamo una località italiana molto nota.

La primavera sta per iniziare e non è troppo presto per pensare alle vacanze estive. Cosa c’è di meglio di un soggiorno al mare con il vento che ti scompiglia i capelli e il sole che ti accarezza la pelle? Se desideri una vacanza al top puoi scegliere come destinazione la più bella spiaggia italiana secondo il Traveller Choice Award 2023, la classifica delle 25 migliori spiagge del Mondo stilata da Tripadvisor.

La più bella del Mondo

La spiaggia più bella del Mondo si trova in Brasile. È la meravigliosa Baia do Sancho, situata sull’isola di Fernando de Noronha a 350 km dalla costa del Brasile. L’isola è raggiungibile in aereo con voli interni o via mare con piccole crociere di 3 o 4 giorni. I prezzi sull’isola sono mediamente più alti che in Brasile, ma giustificati dalla bellezza incontaminata che lascia i turisti senza fiato.

Baia do Sancho si trova sulla costa che guarda verso il Brasile. I visitatori l’hanno descritta come una spiaggia quasi inaccessibile protetta da maestose scogliere. Le acque sono di un’incredibile tonalità smeraldo, un luogo davvero paradisiaco.

La più bella d’Europa

Dobbiamo scendere al quarto posto in classifica per trovare la spiaggia più bella d’Europa. È Reynisfjara Beach, che si trova a Vik, in Islanda. Qui lo scenario cambia completamente. Siamo di fronte a una spiaggia di ciottoli scuri dominata da un’alta scogliera di basalto e protetta da faraglioni aguzzi che si ergono in mare. È uno dei luoghi più insoliti e suggestivi, lontano dalla luminosa bellezza della Baia do Sancho, ma non per questo meno affascinante.

I turisti l’hanno definita un luogo in cui si perde la cognizione del tempo e dove ammirare onde impetuose che possono anche travolgere gli incauti.

Questa è la spiaggia italiana premiata dal Traveller Choice Award 2023

Dobbiamo scendere all’ottavo posto per trovare la spiaggia più bella d’Italia, l’unica presente nella classifica. È la Spiaggia dei Conigli, a Lampedusa. I turisti la definiscono una delle meraviglie del Mondo. Sabbia bianca e finissima, mare cristallino di una meravigliosa sfumatura verde smeraldo, brezza che accarezza la pelle. Ci sono tutti gli ingredienti per una vacanza indimenticabile.

La spiaggia ospita anche le tartarughe Caretta Caretta che vi depongono le uova. Uno spettacolo ineguagliabile. Bisogna camminare 20 minuti prima di raggiungerla ma ne vale sicuramente la pena. Questa è la spiaggia italiana da vedere almeno una volta nella vita.

Come arrivare

L’isola è facilmente raggiungibile in aereo ma anche via mare con traghetti che partono dalla Sicilia. Lampedusa è piccolissima, lunga solo 11 km e larga 3. Il modo migliore per conoscerla è girare in bici o in motorino, ma meglio ancora in barca. Si possono così scoprire le numerose calette nascoste e le spiagge di sabbia finissima e si può praticare lo snorkeling per ammirare la fauna marina e i fondali incontaminati. I periodi migliori per una vacanza sono giugno e settembre.