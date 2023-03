Creare documento: non hai Excel, Word e il pacchetto Office? Ci pensa Google!

Devi fare una fattura ma non hai Word? Devi preparare una lista con calcoli ma non hai Excell? Hai bisogno di una presentazione ma non hai Power Point? Google è la risposta: puoi usare questo strumento sia online che offline e salvare i tuoi file sul Drive. Come? Scoprilo di seguito.

Creare un documento si può senza il Pacchetto Office? Proprio così, la risposta è si. Gli strumenti di Google offrono una vasta gamma di funzionalità come commenti, chat, controllo ortografico, revisione delle modifiche, ecc. Questo consente agli utenti di lavorare insieme in modo più efficiente. Con tali programmi di Google gli utenti possono esportare i documenti in formato PDF, Excel o altri formati. Sveliamo quali sono nelle prossime brevi righe.

Creare documento: si può online, sia per lavoro che per la vita privata

Google Documenti è uno strumento gratuito e facile da usare per creare, modificare e condividere documenti di testo, fogli di lavoro e presentazioni, simile a Microsoft Word. Può essere utilizzato senza l’installazione di Microsoft Office o altri programmi di elaborazione dei testi di terze parti. Google fogli ha le stesse funzioni di Microsoft Excell. In questo caso si tratta di uno strumento di fogli di calcolo gratuito offerto da Google, per creare fogli di calcolo con formule, grafici e altre funzionalità avanzate.

Come funziona Google documenti, fogli, drive, ecc?

Prima di creare un documento o un foglio con Google Documenti, è necessario avere un account Google. Una volta effettuato l’accesso, si può iniziare a creare un documento o un foglio cliccando su “Nuovo” sulla barra laterale sinistra. Per creare un documento di testo, selezionare l’opzione “Documento“. È possibile modificare lo stile del testo, aggiungere immagini, link e altri elementi. Si possono anche aggiungere commenti, annotazioni e suggerimenti per collaborare con gli altri.

Per creare un foglio di lavoro, selezionare l’opzione “Foglio di lavoro”. Verrà aperta una pagina con una griglia di celle in cui digitare i dati. È possibile creare formule e funzioni, applicare stili di formattazione, aggiungere grafici e tabelle e condividere il foglio di lavoro con altri utenti.

Per creare una presentazione, selezionare l’opzione “Presentazione“. Verrà aperta una pagina con una griglia in cui è possibile inserire immagini, testo, grafici, animazioni e transizioni. Si possono anche applicare temi di progettazione e condividere la presentazione con altri utenti.

Una volta creato il documento, foglio di lavoro o presentazione, è possibile salvarlo nella cartella “Documenti” di Google Drive o nella cartella “Fogli di lavoro” di Google Drive. Si può anche condividerlo con altri utenti tramite link, inviando un’email o utilizzando una chat. In questo modo, tutti gli utenti coinvolti potranno collaborare e modificare contemporaneamente il documento. Ecco scoperto come creare documento di qualsiasi tipo grazie ai programmi online.