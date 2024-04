Risultati solidi per ENI e Saipem: quali sono le raccomandazioni degli analisti? Studio dei grafici

Piazza Affari continua a mostrare una buona forza relativa. Sono questi giorni decisivi per definire quale potrebbe essere lo scenario fino a buona parte del mese di maggio. Si tornerà al rialzo oppure continuerà questa fase ribassista di breve termine? Frattanto, sono stati pubblicati risultati solidi per ENI e Saipem. Approfondiamo l’argomento.

Studio dei grafici

Le azioni ENI negli ultimi giorni si sono portate intorno al prezzo di 15,41 euro dopo aver toccato area 15,816 (per il momento massimo dell’anno). Nuovi rialzi con chiusure settimanali superiori ai 14,90.

Saipem, da inzio anno è salita di circa il 47%. Nuovi rialzi con chiusure settimanali superiori ai 1,9980.

Risultati solidi per ENI e Saipem: le raccomandazioni degli analisti

Nel primo trimestre del 2024, ENI ha riportato risultati finanziari solidi, superando le previsioni degli analisti. L’utile netto adjusted è stato di 1,58 miliardi di euro, leggermente superiore alle aspettative. L’utile operativo proforma adjusted invece, è stato di 4,12 miliardi di euro. La società ha anche annunciato un aumento del piano di acquisto di azioni proprie, portandolo a 1,6 miliardi di euro. Inoltre, ha rivisto al rialzo le previsioni per l’Ebit proforma adjusted e il flusso di cassa adjusted per il 2024, prevedendo entrambi di superare i 14 miliardi di euro.

La produzione di idrocarburi è aumentata del 5% rispetto all’anno precedente, supportando la performance del segmento “exploration and production”. ENI ha confermato le previsioni annuali di produzione di idrocarburi in un intervallo specifico, assumendo un prezzo del Brent di 86 dollari al barile.

Il CEO Claudio Descalzi ha commentato che i risultati positivi riflettono l’esecuzione efficiente dei programmi di crescita nell’upstream e lo sviluppo dei business legati alla transizione energetica. Tuttavia, nonostante il superamento delle previsioni economico-finanziarie, il target degli analisti per il titolo di ENI è “Accumulate”, con un target price di 16,79 euro per azione.

Saipem: risultati in crescita

Nel frattempo, il gruppo Saipem ha registrato un utile netto di 57 milioni di euro nel primo trimestre del 2024. Questo, in linea con lo stesso periodo dell’anno precedente. L’Ebitda adjusted è aumentato del 40% anno su anno, mentre la generazione di cassa è stata di 68 milioni di euro, contribuendo alla riduzione del debito finanziario netto.

Nonostante i risultati in crescita, alcuni analisti si sono mostrati delusi dalla mancanza di maggiori dettagli sulla guidance per il 2024 presentata a febbraio dal gruppo. Tuttavia, il titolo Saipem resta positivo agli occhi degli analisti, con raccomandazioni di “Buy”. Morgan Stanley ha aumentato il target price a 2,75 euro, mentre altri 18 analisti (come risulta da Marketscreener) ritengono che il titolo sia da comprare, con un target a 2,672 euro.

