Wall Street pronta a ritestare i massimi recenti? Focus su Texas Instruments e Visa

Quando tutto sembrava puntare al ribasso i mercati americani con uun colpo di reni scompigliano le carte in tavola e si riportano al rialzo. Rimbalzo del gatto morto oppure nuovo rialzo e nuovi massimi? Dai massimi segnati a inizio mese i listini azionari internazionali erano scesi di circa il 6%, dopo che da inizio anno, il rialzo era stato di media del 12%. Cosa attendere ora? Lo scenario per le prossime settimane a questo punto appare abbastanza chiaro: le tensioni in medioriente stanno rientrando ed è chiaro che non c’è la volontà delle parti di “forzare gli eventi”. La paura infatti è che la situazione possa sfuggire di mano e portare a una diffusione su larga scala del conflitto in Israele. Dal fronte tassi, l’economia continua a crescere anche se con un ritmo moderato e al momento non si ravvisano le condizioni per tagliare i tassi. Confermato molto probbailmente quindi un soft landing e le probabilità che ci possa essere una recessione sono davvero limitate. Wall Street pronta a ritestare i massimi recenti? Non è un’ipotesi che scartiamo a priori.

Focus su Texas Instruments e Visa

Visa ha superato le aspettative degli analisti per il secondo trimestre fiscale del 2024, con un utile per azione di 2,51 dollari e un fatturato di 8,78 miliardi di dollari, trainato da un aumento dell’8% nel valore totale delle transazioni. La società prevede un aumento del fatturato a due cifre per il prossimo trimestre e per l’intero anno.

Analogamente, Texas Instruments ha riportato risultati finanziari superiori alle previsioni per il primo trimestre fiscale del 2024, con un utile per azione di 1,20 dollari e un fatturato di 3,66 miliardi di dollari. Per il prossimo trimestre, l’azienda prevede un utile per azione compreso tra 1,05 e 1,25 dollari e un fatturato tra 3,65 e 3,95 miliardi di dollari.

Le raccomandazioni degli analisti come riportato dalle riviste specilizzate sono le seguenti:

Texas Instruments Hold con target a 169,9 dollari dagli attuali 166 circa

Visa Buy con target a 303,90 dollari dagli attuali 275 circa.

Wall Street pronta a ritestare i massimi recenti? Come mantenere il polso della situazione

La seduta di contrattazione del giorno 24 aprile ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

38.460,92

Nasdaq C.

15.712,75

S&P500

5.071,63.

Continuano ad affollarsi delle divergenze rialziste sui nostri oscillatori. Nuovi rialzi con chiusure settimanali superiori ais eguenti livelli:

Dow Jones

39.013,20

Nasdaq C.

16.539

S&P500

5.235.

Per il momento è ancora prematuro affermare che il peggio di breve termine sia stato archiviato.

