La BCE come da attese alza ulteriormente i tassi. Scappare dai mercati? Molti forse non hanno la prospettiva e il polso di quali siano le regole che caratterizzano l’economia e il suo specchio, ovvero i mercati azionari. L’economia, il suo ciclo, oscilla incessantemente fra recessioni ed espansioni. I mercati azionari, seppur anticipando di qualche mese, oscillano fra ribassi e rialzi di medio lungo periodo. Ogni tanto un aggiustamento al ribasso, o al rialzo di breve termine. Cosa fa muovere i mercati azionari quindi? Come si muove l’economia? I mercati non fanno che ricalcare in modo quassi perfetto la stessa economia. E finchè le cose andranno bene, i mercati saliranno, e viceversa. Ripetiamo: i mercati anticipano di 6/9 mesi il ciclo economico stesso. Alla luce di quanto appena scritto, il rialzo dei mercati non può che continuare. Lo dice la storia.

Perchè il momento attuale non deve far paura

Continuiamo ad usare un linguaggio molto semplice perchè lo scopo è quello di farsi capire da ogni lettore. Quando il ciclo economico è in salita, aumenta la domanda di massa monetaria, e quindi l’inflazione sale. Per mantenere l’equilibrio, si alzano i tassi per far scendere l’inflazione. Questo per evitare “un aumento generalizzato dei prezzi”. Questo spinge al rialzo i prezzi azionari.

Qual è l’attuale contesto? Quelo appena descritto. E finchè crescita, tassi e inflazione si bielnceranno fra di loro, tutto andrà bene.

Il rialzo dei mercati non può che continuare: i livelli di breve termine

Alle ore 16:07 della seduta di contrattazione del giorno 15 giugno leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

16.264

Eurostoxx Future

4.360

Ftse Mib Future

27.685

S&P500

4.395,42.

Cosa manterrà intatto il rialzo fino a lunedì 19 giugno?

La tenuta in chiusura di seduta giornaliera di:

Dax Future

15.645

Eurostoxx Future

4.216

Ftse Mib Future

26.710

S&P500

4.260.

Il semaforo è ancora verde.

