La camminata più romantica d’Italia e una delle più belle al Mondo è in Liguria, riapre in questi giorni

Ottime notizie per i romantici e per chi ha in programma un weekend fuori porta a giugno. Proprio in questi giorni ha riaperto al pubblico un tratto di una delle passeggiate più belle d’Italia e del Mondo. Scopriamo dov’è e come visitarla.

Le scuole sono finite ed è finalmente arrivato il momento delle tanto agognate vacanze. La seconda metà di giugno è perfetta per godersi alcune delle spiagge più belle del Mondo prima che arrivino le frotte di turisti. Oppure per un weekend fuori porta alla scoperta dei borghi italiani più amati da Vip come Mara Venier e i Beckham. In questi giorni è arrivata anche una splendida notizia per chi ama le passeggiate e i panorami mozzafiato. La camminata più romantica d’Italia riapre dopo 11 anni di lavori. Vediamo dove si trova e perché viene considerata una delle più belle del Mondo.

Riapre la Via dell’Amore, meraviglia delle Cinque Terre

Sono passati 11 anni da quando i visitatori hanno potuto visitarla e riapre proprio in questi giorni. Stiamo parlando della famosissima Via dell’Amore, la passeggiata che collega Riomaggiore a Manarola. La zona è quella delle Cinque Terre, in Liguria, e la Via dell’Amore ne è forse il simbolo più iconico. Una passeggiata di 1 km circondata da macchia mediterranea e piante esotiche che apre uno sguardo incredibile sul Mar Ligure.

Era chiusa dal 2012 per colpa di una frana e adesso è nuovamente agibile. A oggi sono visitabili i primi metri sopra la stazione di Riomaggiore, ma entro l’anno prossimo sarà nuovamente a disposizione dei visitatori. Ed è già partita la caccia alla prenotazione.

Cosa vedere a Manarola e Riomaggiore

La Via dell’Amore è probabilmente la principale attrazione di questa splendida zona della Liguria. Ma non è di certo l’unica. Gli stessi borghi di Manarola e Riomaggiore sono perfetti per una vacanza di 3 o 4 giorni. Le principali attrazioni di Manarola sono il Castello, il punto panoramico di Via Belvedere e la spiaggia sotto al porticciolo. Una vera e propria piscina naturale oasi di tranquillità.

Non è da meno Riomaggiore, famosa per le sue deliziose case colorate a picco sul mare. A Riomaggiore meritano assolutamente una visita anche il Castello e la Torre di Guardiola. Due luoghi che ci faranno impazzire se amiamo fare le foto.

La camminata più romantica d’Italia e gli altri sentieri da vedere tra Cinque Terre e Liguria

Pochissimi lo sanno, ma la Liguria è un vero paradiso per gli appassionati di trekking e camminate. Se vogliamo rimanere in zona Cinque Terre dobbiamo assolutamente scoprire il Sentiero Azzurro. 12 km tra Monterosso e Riomaggiore che ci lasceranno una traccia indelebile nel cuore.

Nella riviera di Levante abbiamo invece a disposizione il Sentiero di Camogli-San Fruttuoso, in cui ammirare splendide calette e la tipica macchia mediterranea. Perfetto da visitare anche con la famiglia al seguito è il Sentiero del Pellegrino compreso tra Noli e Varigotti. Lungo 5 km, è facilissimo ed è famoso per i punti panoramici e le calette incontaminate.