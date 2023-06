Il trucco per togliere il nocciolo dalle ciliegie lasciandole intere: niente bottiglia e cannuccia!

Di stagione a maggio e giugno, le ciliegie sono un frutto amatissimo sulla tavola. Ma se vuoi usarle per decorare dolci e composizioni varie, dovrai cercare di mantenerle intatte. Per togliere il nocciolo senza disfarle, puoi usare un trucchetto veloce e astuto che le conserverà a dovere. Ecco di quale si parla e come agire, con un semplice coltello.

Snocciolare le ciliegie è un’operazione che potrebbe presentare più di una complicazione. Se non hai a disposizione il pratico snocciolatore, dovrai trovare necessariamente un metodo alternativo. Ci sono astuzie che riguardano l’utilizzo di bottiglia e cannuccia, ma potresti cavartela bene anche col coltello. In effetti, è tutta questione di manualità e un pizzico di pazienza. Vediamo il trucco per togliere il nocciolo dalle ciliegie senza rovinarle, per poterle impiegare in torte e altre squisitezze della casa.

Il metodo più semplice suggerisce di tagliarle a metà

Se ti basta avere le due metà della ciliegia integre, senza per forza mantenerla intera, puoi agire in modo semplice. Assicurati di aver sciacquato bene la frutta sotto l’acqua, quindi impugna il tuo coltello da cucina. Esegui un taglio lungo il contorno del nocciolo, poi fai girare in senso opposto i due lati della polpa.

Infine, premi delicatamente con le mani per separare le due parti e togliere finalmente il nocciolo. Questa prima tecnica è molto facile da applicare. Tuttavia, potrebbe non risultare ideale qualora volessi preservare la rotondità di questo frutto.

Ecco il trucco per togliere il nocciolo dalle ciliegie conservandone la forma

Se il tuo obiettivo è fare delle ciliegie sotto spirito o metterle in cima a un buon dolce, allora vorrai sapere come preservarle. Il procedimento non richiede mani esperte e potrai cavartela con poco. Ancora una volta, ti servirà solamente un normale coltello.

Sistema il frutto su un tagliere, quindi sfrutta il lato della posata per fare una leggera pressione sulla ciliegia. Fermati non appena senti che la polpa sta cedendo, per evitare di schiacciarla totalmente. A questo punto pratica un’incisione che va dall’alto al basso, lungo un unico lato del frutto. Usa le dita per allargare le estremità e preleva il nocciolo.

Come coltivare un ciliegio seminando i noccioli?

I noccioli delle ciliegie sono una risorsa. Invece che buttare quelli appena tolti, potresti interrarli in attesa che cresca il futuro albero. Innanzitutto, procuratene una decina. Lavali e asciugali bene, per scongiurare il rischio di muffa. Adesso recupera qualche bicchierino da caffè e pratica dei piccoli fori sul fondo. Fatto questo, riempilo con del terriccio universale e piantaci dentro i noccioli (uno per contenitore dovrebbe bastare).

Bagna le piantine con costanza, almeno finché non noterai crescere i primi germogli. Una volta che il vegetale avrà raggiunto un buono stadio di sviluppo, potrai spostarlo in un contenitore più capiente. Di norma, i periodi ideali per la messa a dimora sono autunno e inverno. In questo modo, infatti, potrai goderti il tuo bellissimo ciliegio nella bella stagione.