Hai sempre voglia di dolci ma vuoi mantenere la linea? Prova queste ricette facilissime e light

Sei a dieta per la prova costume ma non vuoi rinunciare ai dolci? Ecco i trucchi per mangiarli senza sensi di colpa.

Quando arrivano le prime giornate afose, viene subito voglia di concedersi un bel gelato nel dopo pranzo o all’ora della merenda. In generale, comunque, a tanti capita spesso di sentire quell’improvvisa voglia di dolce nel corso della giornata. Si chiama sugar cravings e da lì alle paranoie legate a successivi problemi di chili in più il passo è breve. Inoltre, bisogna anche considerare che un’eccessiva quantità di zuccheri incide sul benessere dell’organismo, ponendo eventuali basi per diabete, sovrappeso o malattie cardiache.

Allo stesso tempo, però, anche continuare a rinunciare al classico dolcetto dopo pranzo sarebbe sbagliato perché si rischia di alimentarne maggiormente il desiderio. Insomma, se hai sempre voglia di dolci ma vuoi mantenere la linea dai un’occhiata agli accorgimenti per aggirare la fame e a queste ricette velocissime.

Tutto passa dalla tavola

Partiamo dal presupposto che molto spesso la fame di dolce dipende da quello che si è già mangiato, ad esempio da una carenza di carboidrati. Se il tuo pranzo è povero di carboidrati come pasta, pane e cereali, il desiderio di integrare con altri zuccheri potrebbe farsi più insistente. Da qui, l’importanza di un menù sempre bilanciato da un punto di vista nutrizionale.

Allo stesso tempo, ricorda che mangiare sano ed equilibrato non significa necessariamente rinunciare al piacere di un buon piatto. Cerca, al contrario, di variare con costanza il tuo menù: prepara piatti semplici, ma colorati e saporiti: aggiungi spezie, erbe aromatiche e libera la fantasia.

Hai sempre voglia di dolci ma vuoi mantenere la linea? Lasciati stupire da questi dessert senza zucchero

In ogni caso, è giusto ogni tanto concedersi lo sfizio di un buon dolcetto: una fetta di torta o anche qualcosa di più semplice. Opta per una buona porzione di frutta fresca, da usare magari anche per un gelato fai da te senza zuccheri aggiunti, oppure opta per quella disidratata. Puoi usare la frutta anche per rendere più goloso lo yogurt bianco e guarnire con un cucchiaino di marmellata, oppure mangia semplicemente del cioccolato fondente. E perché non dare un’occhiata alle ricette di dolci senza zucchero? Il fatto che manchi, appunto, lo zucchero non significa che siano meno saporiti o appaganti.

Non ci credi? Prova questa mousse al cioccolato spumosa come una nuvola: ti basterà frullare del ghiaccio con un cucchiaio d’acqua e uno di cacao amaro. Oppure, puoi sempre sperimentare la crema di riso con frutta per una merenda a tutto gusto. Cuoci un po’ di riso nel latte e, dopo averlo fatto raffreddare, frullalo fino ad ottenere una crema da guarnire con frutta fresca e cannella.

Infine, lasciati conquistare dai tartufini sugar free: facilissimi da fare, segneranno la svolta per i tuoi spuntini fuori orario. Non dovrai fare altro che frullare delle albicocche disidratate con datteri e frutta secca come noci, nocciole e mandorle e ricavare delle palline dal composto. Fai raffreddare i tartufini in frigorifero e passali poi nel cacao amaro o nel cocco disidratato.