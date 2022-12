Il rialzo dei mercati azionari è appeso a un filo. Pericolo in corso!

Cosa succederà da ora in poi sui mercati azionari? Ci sono fattori a favore di ulteriori rialzi, ma anche per far iniziare una nuova fase ribassista. Questo mese è spartiacque , e ora andremo a spiegare il perchè e quali possono essere gli aspetti da non sottovalutare assolutamente.

Dopo il forte rialzo da metà ottobre a fine novembre, il rally natalizio sembra in bilico, e soprattutto a Wall Street si iniziano a intravedere prodromi per un ribasso. Questo è un momento delicato e spieghiamo il perchè:

solitamente il mese di dicembre è positivo, ma in caso di rendimento negativo, la discesa potrebbe continuare anche fino al mese di marzo.

Attenzione poi anche a questo altro aspetto:

i minimi del decennio tendono a formarsi o durante il mese di ottobre del secondo anno, o nella prima decade di marzo del terzo anno.

Da quanto appena scritto quindi possiamo desumere che in questi giorni si potrebbero decidere le sorti sia di breve, ma anche di lungo termine. Il rialzo dei mercati azionari è appeso a un filo, ma procediamo per gradi.

Alle ore 17:20 della giornata di contrattazione del 12 dicembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.322

Eurostoxx Future

3.928

Ftse Mib Future

24.340

S&P 500 Index

3.954,97.

La giornata di domani sarà decisiva

Domani scadrà il primo setup del mese, e insieme a quello del 27 dicembre sarà davvero importante. Se domani non si invertirà al rialzo, il rischio potrebbe essere che i mercati possano essere all’inizio di una nuova discesa fino alla fine dell’anno, e poi fino alla prima decade di marzo.

Il rialzo dei mercati azionari è appeso a un filo. Conseguenze

Per il momento, la nostra view è quella in corso dai giorni scorsi: entro il 13 dicembre i prezzi dovrebbero ripartire al rialzo. Il ritracciamento degli ultimi giorni, ha fatto scaricare gli oscillatori di breve termine, e sono frattanto stati raggiunti i livelli di minimo attesi per il mese in corso. La “congiuntura” sembra quindi a favore di una ripresa degli acquisti.

Cosa monitorare?

Se domani i minimi di oggi rimaranno inviolati, e la giornata di contrattazione chiuderà in positivo, ci saranno buone probabilità che il rally natalizio possa essere già ripartito. Altrimenti, inizieremo a valutare ulteriormente l’ipotesi ribassista.

