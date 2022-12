Il rialzo partito a inizio ottobre sembrava volesse regalarci un lungo volo fino a fine anno dopo un anno molto difficile. L’ultima settimana, però, ha visto uno strano movimento che potrebbe mettere il rally natalizio a rischio sui mercati azionari americani. Cosa potrebbe accadere fino a fine anno?

Situazione difficile sui mercati azionari americani che continuano a essere indecisi sulla strada da prendere. A ogni tentativo di allungo al rialzo, infatti, segue un movimento contrario che riporta le quotazioni sui loro passo. I nodi, però, settimana prossima dovrebbero arrivare al pettine. Ci saranno, infatti, due notizie economiche importanti. Martedì il Dipartimento del Lavoro pubblicherà il rapporto sull’inflazione CPI di novembre. Mercoledì pomeriggio, la Federal Reserve aumenterà ancora i tassi, con il capo della Fed Jerome Powell che offrirà segnali di un ulteriore inasprimento all’inizio del 2023.

Le indicazioni del frattale previsionale

Per quel che riguarda il frattale previsionale per il Dow Jones, indice che usiamo come riferimento, si prevede una fine d’anno tutta al rialzo.

Come si vede, fino ad agosto le quotazioni hanno seguito perfettamente l’andamento delle previsioni. A un certo punto, però, i due andamenti sono andati in divergenza e in questo caso potrebbe significare, come accaduto una sola volta negli ultimi quindici anni, che l’andamento previsto sarà completamente ribaltato. Da metà ottobre, però, le quotazioni hanno ripreso a seguire il frattale previsionale. Ci dovrebbero essere, quindi, buone probabilità di assistere a un rialzo fino alla fine dell’anno.

Rally natalizio a rischio sui mercati azionari americani? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 9 dicembre a quota 33.476,46, in ribasso dello 0,90% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al ribasso del 2,77%.

Dopo le prime due sedute della settimana le medie hanno incrociato al ribasso e la seduta di venerdì ha dato il colpo di grazia alla tendenza rialzista. Allo stato attuale, quindi, il Dow Jones è impostato al ribasso così come lo SwingTrading Indicator. Ci sono, quindi, buone probabilità che si possa continuare al ribasso.

Era da prima della partenza del rialzo iniziato a ottobre che non si vedeva una settimana con un ribasso così importante. Questo evento dovrebbe mettere in guarda gli investitori da possibili accelerazioni ribassiste. Le medie, però, sono ancora incrociate al rialzo. L’unico segnale di allerta arriva dalla chiusura settimanale sotto la media più veloce (linea blu).

In attesa dei dati macroeconomici, quindi, armarsi di prudenza. Da giovedì tutto dovrebbe essere più chiaro.

