È ormai scientificamente provato come la pet therapy serva a rilassarci e a combattere lo stress. Delle nuove ricerche confermano quello che già da tempo si tentava di spiegare con la psicoterapia. Il contatto e la relazione con un animale di compagnia può definitivamente migliorare il nostro stato di salute.

Nello specifico i cani, e specialmente alcune razze, riescono a stabilire un contatto profondo con gli esseri umani. Vediamo quali sono gli studi accademici che confermano questa teoria.

Lo studio della Washington State University sugli effetti della pet therapy

Questo studio pubblicato il 12 maggio sulla rivista AERA Open, una rivista di ricerca scientifica americana, si concentra su alcuni studenti universitari. Questo studio durato tre anni mostrava come il semplice fatto di accarezzare e restare in compagnia di animali, specialmente di cani, rilassava gli studenti. Nello stesso tempo, diminuiva lo stress prima di un esame, o anche di una lezione o di una conferenza.

Durante il periodo della ricerca, gli studenti implicati nello studio riuscivano a non sentirsi emotivamente sovraccarichi e a pensare e concentrarsi meglio. Per aiutare quindi i giovani studenti, lo Waltham Human-Animal Interaction Collaborative Research Program ha istituito una borsa di studio per migliorare le performance universitarie grazie all’aiuto della pet therapy.

Il reale effetto terapeutico dimostrato dal contatto e dalla relazione con i cani

Altri benefici che sono stati riscontrati da questo studio e in parallelo da associazioni per animali che collaborano allo studio, sono i seguenti:

ridurre il senso di solitudine e farci sentire in compagnia;

ridurre il senso di ansia e depressione;

aiutarci a migliorare la qualità del sonno;

riscaldarci durante le giornate fredde in inverno;

darci un senso di sicurezza se viviamo soli;

aiutarci a fare attività fisica e movimento nei momenti delle passeggiate quotidiane.

Il reale effetto terapeutico dimostrato dal contatto e dalla relazione con i cani ci fa capire come gli amici a quattro zampe ci facciano sentire meglio. Ci fanno sentire bene sia fisicamente che mentalmente ed emotivamente, e noi rappresentiamo per loro una sicurezza affettiva. Rispettare gli animali e occuparci di loro, adottando un cane, o anche solo andandolo a trovare al canile, avrà delle conseguenze positive per entrambi.