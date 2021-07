Qualcuno la considera semplicemente una pianta aromatica da farne uso in cucina. Pochi però sanno che questa erba, che assomiglia come aroma all’origano, è considerata anche una pianta officinale, date le sue molte proprietà. È il re degli antibiotici naturali usato sempre in cucina nasconde queste 6 proprietà. Da secoli ormai gli sono riconosciute virtù benefiche e guaritrici che andremo a vedere in questo articolo della nostra Redazione. Pensiamo solo che i famosi soldati spartani, quelli di 300 giusto per capire, se lo strofinavano sul petto sotto la corazza. Rappresentava la pianta del coraggio ma guariva anche le ferite.

Non solo con il pesce e le patate

In molti piatti della cucina italiana il timo si accompagna soprattutto ai secondi di pesce e carne con le patate arrosto, i peperoni e le zucchine. Con quella suo gusto intenso ma anche speziato è particolarmente apprezzato soprattutto nelle grigliate estive. Ma attenzione che sia naturalmente, che come olio essenziale e in versione tisana è una vera e propria miniera di salute.

Il re degli antibiotici naturali usato sempre in cucina nasconde queste 6 proprietà

Essendo una pianta naturale, utilizzato con moderazione non presenta controindicazioni, anche se è sempre opportuno prima di usarlo chiedere un consulto medico. Infatti, nel caso di un consumo eccessivo il timo potrebbe causare emicrania e problemi gastrici.

Detto questo ecco quali sono le 6 proprietà che vengono ufficialmente riconosciute al timo:

abbassa il colesterolo; è un valido antinfiammatorio; contrasta la vaginite; migliora il battito cardiaco equilibrando la pressione arteriosa; previene le infezioni respiratorie, intervenendo anche sulla tosse; è un valido rimedio contro acne e brufoli.

Questa pianta è anche ricca di nutrienti fondamentali come le fibre, le proteine, i carboidrati e gli zuccheri semplici.

Possiamo seminare il timo nell’orto ma solo a primavera oppure coltivarlo in terrazzo anche nella sua piacevole varietà al limone.

