Il quadro tecnico dei mercati rimane invariato. Dove potrebbe andare Saipem?

Sono mercati difficili e scivolosi. Siamo giunti sui massimi annuali dopo un forte railzo dai minimi dell’ottobre scorso. Al momento, ogni ritracciamento è rimasto confinato nel 3/5%, continuerà così? Oppure è arrivato il momento per lasciare spazio a una correzione anche del 10/15%? Il quadro tecnico dei mercati rimane invariato nonostante le forti oscillazioni degli ultimi giorni.

Dove potrebbe andare Saipem?

Le azioni da inizio anno hanno segnato il minimo a 1,2470 e il massimo a 2,471, mentre negli ultimi giorni i prezzi si sono mossi in area 2,14. L’Alligator Indicator su base giornaliera e settimanale è impostato in fase laterale. A parer nostro un livello spartiacque è posto dal minimo segnato il 14 giugno a 1,9780. Una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore a questo livello potrebbe far partire una fase ribassista fino ai 2,087 dell’8 maggio. Sotto questo livello il movimento ribassista potrebbe estendersi fino a 1,8405, punto dove oggi transita la media mobile a 200 giorni.