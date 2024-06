Wall Street potrebbe essere vicina a un massimo. Dove sono dirette le azioni Visa?

Nelle ultime settimane più volte molti investitori hanno scommesso contro il rialzo dei mercati americani. Al momento il nostro parere è identico: la tendenza come evidenziata dai nostri algoritmi è rialzista e fino a quando non si ravviserà inversione di tendenza, i recenti massimi annuali potranno essere aggiornati. Wall Street potrebbe essere vicina a un massimo? Lo diranno i prezzi dei prossimi giorni.

Dove sono dirette le azioni Visa?

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse in area 276 dollari, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo 255,91 e il massimo a 290,42. L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero, settimanale e mensile è impostato in laterale. Al momento i prezzi stanno stazionando sotto la trend line che scende dai massimi del mese di marzo.

Mancati rialzi nei prossimi giorni/settimane superiori all’area di 280,33 (massimo del 7 giugno) potrebbero portare i prezzi nelle prossime settimane verso i minimi annuali e poi verso 269 (minimo del 17 giugno). Il supporto più importante al momento è 269.

Le raccomandazioni medie degli analisti come riportato dalle riviste specializzate sono le seguenti:

Buy con target a 38,3 dollari. Quindi, in base a questi giudizi, ai livelli attuali le azioni sarebbero sottovalutate di circa il 32%.

Wall Street potrebbe essere vicina a un massimo: i livelli da monitorare per il breve termine

La giornata di contrattazione del 21 giugno ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

39.134

Nasdaq C.

17.721

S&P500

5.473.

La tendenza dei prezzi per il momento continua a rimanere rialzista. Inizio di una probabile fase ribassista con chiusure giornaliere e poi settimanali inferiori a:

Dow Jones

38.430

Nasdaq C.

17.634

S&P500

5.420.

Siamo giunti in un punto dove scadenze cicliche (tre streghe), stagionalità a sfavore (sell in may), la scadenza del nostro setup del 27 giugno, potrebbero portare i mercati americani verso un ritracciamento di breve termine. Attenzione però a non fasciarsi la testa e ad anticipare movimenti!

Vedremo poi cosa accadrà da oggi in poi.

